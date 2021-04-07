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"Не на порядку денному": Німеччина здивувала заявою про вступ України до НАТО

7 квітня, 18:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Берліні не бачать поки що приводу обговорювати надання Україні ПДЧ

У Німеччині підтримують євроатлантичні устремління України, та членства країни в НАТО поки що "немає на порядку денному".

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Як повідомляє Deutsche Welle, 7 квітня про це заявила представник уряду ФРН Ульріке Деммер.

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Вона назвала Україну "дуже цінним і багаторічним партнером НАТО", а також підтвердила, що одним із принципів Північноатлантичного альянсу є "політика відкритих дверей".

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"Але подальші кроки щодо членства наразі не стоять на порядку денному", – додала Деммер.

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Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і закликав його якомога швидше надати країні План дій щодо членства, назвавши Альянс – "єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі".

У відповідь на це прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США цілком підтримують Україну на шляху вступу до військового блоку, але відповідне рішення мають приймати всі члени НАТО спільно. А в Держдепартаменті закликали Україну до "глибоких, всебічних і своєчасних" реформ, щоб наблизити свій вступ.

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