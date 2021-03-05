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Не поділили вакцину: Італія заблокувала експорт AstraZeneca в Австралію

5 березня, 07:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Препарат був виготовлений на італійському заводі

Італія заблокувала експорт 250 тисяч доз вакцини Oxford /AstraZeneca в Австралію через конфлікт з компанією.

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Про це повідомляє The Guardian.

Вакцина була виготовлена на італійському заводі. На тлі суперечок з виробником вакцини, який заявив про дефіцит поставок в цьому кварталі, Італія вирішила заборонити експорт препарату. Єврокомісія підтримала рішення.

Так як минулого тижня AstraZeneca поставила в Італію на 10-15% вакцин менше, ніж планувалося, МЗС Італії звинуватило компанію в невиконанні умов контракту.

Водночас уряд Австралії заявив, що це ніяк не вплине на програму вакцинації.

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Раніше ми писали, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що немає різниці між вакциною Covishield і AstraZeneca – вони абсолютно однакові.

Також варто відзначити, що Covishield закупили далеко не останні в світі країни, в тому числі і Велика Британія. Читайте докладніше, де ще використовують цей препарат.

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