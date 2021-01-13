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Не тільки Pfizer і BioNTech: в Швейцарії дозволили вакцину від COVID-19 Moderna

13 січня, 02:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тепер в країні дозволили вакцини від коронавірусу двох виробників

У Швейцарії вакцину від коронавірусу американської компанії Moderna визнали безпечною і дозволили використовувати в країні.

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Про це повідомляє Swiss Info.

Раніше в Швейцарії була дозволена вакцина від коронавірусу Pfizer і BioNTech.

Зазначається, що ефективність вакцини Moderna становить 94% через 14 днів після введення пацієнтові другої дози.

До речі, за останніми даними, в Швейцарії зафіксували понад 485 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 7,6 тисяч осіб.

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Водночас подолати хворобу змогли понад 318 тисяч осіб.

Нагадаємо, після початку вакцинації від коронавірусу в Швейцарії померла літня людина, якій ввели препарат, розроблений Pfizer/BioNTech.

Крім того, близько 420 мандрівників, які мали намір провести зимову відпустку в Швейцарії, втекли з готелів, куди їх помістили на карантин через мутований штам коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Швейцарія карантин вакцина коронавірус
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