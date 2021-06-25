Не дарма зустрічалися. Євросоюз продовжить "українські" санкції проти Росії

Одне з позитивних рішень саміту 27 лідерів ЄС – санкції вирішили не скасовувати, тобто вони діятимуть ще півроку

На саміті, що пройшов в Брюсселі, лідери країн-членів Європейського Союзу домовилися продовжити санкції, накладені на Росію через невиконання Кремлем Мінських угод.

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Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"ЄС продовжить дотримуватися єдиного і стратегічного підходу до Росії, заснованого на 5 керівних принципах. Ми вирішили продовжити наші економічні санкції проти Росії: Москва має внести свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод", – написав Мішель 25 червня.

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Крім того, Євросоюз хоче розглянути формати і умови для відновлення діалогу з РФ.

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Нагадаємо, що за підсумками євросаміту, який пройшов 25 червня, лідери ЄС закликали Росію цілком взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод

Також ми писали, що на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія з прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дивіться: