Русский
$ 28,13
34,16
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Неадекватне застосування сили: в ЄС засудили Кремль за придушення протестів

1 лютого, 00:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На протестах на підтримку Навального затримали понад 5000 людей

У Європейському союзі стурбовані непропорційним застосуванням сили проти протестувальників і журналістів на мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії, на яких сьогодні затримали понад 5000 людей.

Реклама

Про це заявив заступник голови Єврокомісії, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.

"Я стурбований масовими затриманнями і непропорційним застосуванням сили проти протестувальників і журналістів у Росії сьогодні знову", – написав Боррель.

Він нагадав Росії про її міжнародні зобов'язання і підкреслив, що росіяни повинні мати можливість для реалізації своїх прав.

"Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не боячись репресій. Росії необхідно виконувати свої міжнародні зобов'язання", – зазначив представник ЄС.

В тренді
Сам-один: Трампа кинули його адвокати – CNN
Реклама

За останніми даними, в Росії на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які пройшли по всій країні 31 січня, затримали 5135 людей.

Нагадаємо, в Москві біля слідчого ізолятора "Матроська тиша", де утримують російського опозиціонера Олексія Навального, відбулися особливо жорстокі затримання .

А у Владивостоці силовики стріляли з травматичної зброї і били протестувальників електрошокерами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія протести ЄС Олексій Навальний Жозеп Боррель
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ЄС заборонив експорт вакцини від коронавірусу: що чекає Україну
ЄС заборонив експорт вакцини від коронавірусу: що чекає УкраїнуЄвросоюз
ЄС перегляне угоду про асоціацію з Україною. Що це означає для нас?
ЄС перегляне угоду про асоціацію з Україною. Що це означає для нас?Економіка
AstraZeneca зриває контракт на поставку вакцин в ЄС: стала відома причина
AstraZeneca зриває контракт на поставку вакцин в ЄС: стала відома причинаЄвросоюз
У Чехії припиняють вакцинацію населення проти коронавірусу
У Чехії припиняють вакцинацію населення проти коронавірусуЄвросоюз
"Вакцинні війни": ЄС готовий заблокувати поставки препарату Pfizer до БританіїЄвросоюз
Чешка зайнялася сексом з грабіжником, щоб виграти час до приїзду поліції (фото)
Чешка зайнялася сексом з грабіжником, щоб виграти час до приїзду поліції (фото)Фаново

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти