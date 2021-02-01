Неадекватне застосування сили: в ЄС засудили Кремль за придушення протестів

У Європейському союзі стурбовані непропорційним застосуванням сили проти протестувальників і журналістів на мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії, на яких сьогодні затримали понад 5000 людей.
Про це заявив заступник голови Єврокомісії, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.
"Я стурбований масовими затриманнями і непропорційним застосуванням сили проти протестувальників і журналістів у Росії сьогодні знову", – написав Боррель.
Він нагадав Росії про її міжнародні зобов'язання і підкреслив, що росіяни повинні мати можливість для реалізації своїх прав.
"Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не боячись репресій. Росії необхідно виконувати свої міжнародні зобов'язання", – зазначив представник ЄС.
За останніми даними, в Росії на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які пройшли по всій країні 31 січня, затримали 5135 людей.
Нагадаємо, в Москві біля слідчого ізолятора "Матроська тиша", де утримують російського опозиціонера Олексія Навального, відбулися особливо жорстокі затримання .
А у Владивостоці силовики стріляли з травматичної зброї і били протестувальників електрошокерами.
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