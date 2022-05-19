"Не можна врятувати обличчя Путіна, якого вже немає" – цитати світових лідерів 19 травня

Прем'єр Польщі та канцлер Німеччини вказали Путіну на його місце в історії

Шольц ще вишиванку не одягає, але вже постійно критикує Путіна / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Західні політики продовжують працювати на перемогу України над путінською Росією і робити заяви на нашу підтримку.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати 19 травня 2022 року.

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Найближчі союзники

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в ситуації, що склалася, неможливо зберегти лице міжнародному злочинцю Володимиру Путіну, до чого раніше закликав лідера України президент Франції Еммануель Макрон.

"Врятувати обличчя Путіна? Не можна врятувати те, чого вже немає", – резюмував польський політик.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поклопотав, щоб Україна отримала нове озброєння для боротьби з окупантами.

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"Я інформував Президента про підтримку, яка надходить для оборони України, включаючи артилерію великої дальності, ракети берег-корабль і безпілотні дрони. Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів", – зазначив Джонсон.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн показала свою вишиванку.

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"Сьогодні я відзначаю яскраву та багату українську культуру, одягаючи вишиванку. Кожного 3-го четверга травня люди носять цей традиційний одяг як вираз єдності та національної ідентичності. У ці важкі часи ми разом із нашими українськими друзями", – написала політик на своїй сторінці у Твіттері.

НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив нинішні можливості Москви щодо захоплення України.

"Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Їй довелося покинути Київ та Харків, його околиці, а наступ на Донбасі застопорився", – повідомив Столтенберг, який зараз працює над прийняттям Швеції та Фінляндії до НАТО .

Канцлер Німеччини Олаф Шольц покритикував Путіна, виступаючи у бундестазі на захист постачань Україні важких озброєнь (!).

"Путін, як і раніше, вважає, що може бомбити і диктувати мир. Але він помиляється. Так само як він помилявся щодо рішучості українців та єдності наших союзів. Тому що українці цього не приймають, і ми також", – сказав Шольц із парламентської трибуни.

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