Негайно і без умов звільнити: як у світі відреагували на вирок Навальному

Світ практично миттєво відреагував на сьогоднішнє рішення московського суду, щозасудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 рокуколонії загального режиму. Вже протягом перших годин після вироку російське "правосуддя" засудили США, Велика Британія, Німеччина, Франція, країни Балтії, високопоставлені представники Євросоюзу.

Негайно звільнити

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Практично ідентичні вимоги висунули російській владі США і Британія – "негайно і без умов звільнити".

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй заяві підкреслив, що разом із союзниками його країна має намір притягти Росію до відповідальності за недотримання прав її громадян.

"Ми повторюємо наш заклик до уряду Росії негайно і беззастережно звільнити пана Навального, а також сотні інших громадян Росії, незаконно затриманих в останні тижні за втілення своїх прав, зокрема права на свободу висловлення поглядів і мирних зібрань. Навіть працюючи з Росією над просуванням інтересів США, ми будемо тісно координувати свої дії з нашими союзниками і партнерами, щоб притягти Росію до відповідальності за недотримання прав своїх громадян".

Глава МЗС Великої Британії Домінік Раабе назвав постанову суду щодо Навального "викривленою" і закликав звільнити опозиціонера і затриманих протестувальників.

"Велика Британія закликає до негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального і всіх мирних демонстрантів і журналістів, заарештованих за останні два тижні. Сьогоднішня викривлена постанова, спрямована проти жертви отруєння, а не винних, показує, що Росія не виконує основні зобов'язання члена міжнародного співтовариства".

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас також засудив вирок, закликав звільнити опозиціонера і нагадав, що Європейський суд і попередній вирок Навальному з умовним терміном назвав свавіллям.

"Це гіркий удар по основних свободах і верховенству закону в Росії. Вже в 2017 році Європейський суд із прав людини піддав критиці кримінальне переслідування у цій справі та назвав вирок свавіллям. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений".

Неприйнятний і безпідставний вирок

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Відреагував на рішення російського суду стосовно опозиціонера і глава Європейської ради Шарль Мішель.

"Повторюю заклик ЄС негайно звільнити Олексія Навального. Ми не приймаємо його вирок – правосуддя не можна політизувати. Протестувальники мають право проводити мирні демонстрації і висловлювати свої політичні погляди".

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович нагадала, що й перша судимість Навального була визнана необґрунтованою.

"Рішення щодо Навального суперечить зобов'язанням Росії з прав людини. Він не повинен бути арештований і відданий під суд насамперед тому, що його перша судимість вже була визнана свавільною і явно необґрунтованою".

Президент Франції Еммануель Макрон також вважає вирок Олексію Навальному неприйнятним і закликає до негайного його звільнення.

"Засудження Олексія Навального неприйнятне. Політичні розбіжності не можуть бути злочином. Ми закликаємо до його негайного звільнення. Повага до прав людини, таких як демократичні свободи, не підлягає обговоренню".

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес натякнула, що верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель під час візиту в Москву донесе до Кремля жорстку позицію євроспільноти щодо засудження Навального.

"Політичні мотиви ніколи не можуть виправдати тюремне ув'язнення та позбавлення основних прав людини. Бельгія приєднується до своїх європейських партнерів у цьому фундаментальному питанні і закликає звільнити Навального. Жозеп Боррель передасть жорсткий сигнал під час свого візиту в Росію через кілька днів".

Євросоюз закликали запровадити санкції

Країни Балтії, як завжди, одностайні в реакції на чергове порушення міжнародних норм і прав людини Росією – Литва і Латвія закликають Євросоюз відреагувати на вирок Навальному новими санкціями.

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Міністерство закордонних справ Литви чітко назвало сьогоднішній вирок противнику Кремля політично мотивованим і заявило, що на російську владу можна вплинути тільки санкціями.

"Навальний пережив отруєння, а претензія Кремля на правосуддя – ні. Вирок політично мотивований, спрямований на придушення опозиції. Переслідування повинні бути припинені, а винні в порушеннях прав людини повинні бути притягнуті до відповідальності. ЄС має вести діалог із Кремлем виключно мовою санкцій".

Глава МЗС Латвії Едвардс Рінкевічс солідарний із сусідкою щодо санкцій, він назвав рішення суду щодо Навального цинічним.

"Рішення відправити Олексія Навального до в’язниці – це цинізм і порушення законності і міжнародних зобов'язань російською владою. Вимагаємо його негайного звільнення. ЄС повинен запровадити санкції проти відповідальних осіб, Рада Європи – відреагувати на порушення рішення ЄСПЛ".

Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному, присудивши замість умовного терміну, до якого він був засуджений раніше, 3,5 року колонії загального режиму.

Відразу після винесення вироку Навальному росіяни вийшли на нові протести – в Москві та Петербурзі знову жорстокі затримання і побиття протестувальників силовиками.

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