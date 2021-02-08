Незважаючи на протести: Нідерланди знову продовжили комендантську годину через COVID-19

Влада може переглянути рішення за два тижні

Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити комендантську годину, раніше запроваджену як одне з обмежень жорсткого карантину, до 2 березня включно.

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Про це повідомив в. о. міністра юстиції країни Фердинанд Грапперхаус, передає NOS.

Комендантська година в Нідерландах діє з 21:00 до 4:30 – у цей час заборонено виходити на вулицю без поважної причини.

Також залишаються чинними обмеження на роботу підприємств громадського харчування і магазинів, які не продають товари першої необхідності.

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Міністр зазначив, що рішення про продовження комендантської години ухвалене у зв'язку з тим, що поки що залишається "багато неясностей" і хоча кількість випадків зараження знижується, поки незрозуміло, як буде розвиватися ситуація далі з урахуванням поширення в країні британського штаму COVID-19.

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Водночас влада обіцяє, що після оцінки впливу комендантської години на епідеміологічну ситуацію це обмеження можуть скасувати і раніше – це питання буде розглянуте через два тижні.

Нагадаємо, в січні в Нідерландах після ухвалення владою рішення про продовження жорсткого локдауну в багатьох містах люди почали виходити на протести, які переросли в погроми магазинів і розбивання чужих машин.

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