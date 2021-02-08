Незважаючи на протести: Нідерланди знову продовжили комендантську годину через COVID-19

Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити комендантську годину, раніше запроваджену як одне з обмежень жорсткого карантину, до 2 березня включно.
Про це повідомив в. о. міністра юстиції країни Фердинанд Грапперхаус, передає NOS.
Комендантська година в Нідерландах діє з 21:00 до 4:30 – у цей час заборонено виходити на вулицю без поважної причини.
Також залишаються чинними обмеження на роботу підприємств громадського харчування і магазинів, які не продають товари першої необхідності.
Міністр зазначив, що рішення про продовження комендантської години ухвалене у зв'язку з тим, що поки що залишається "багато неясностей" і хоча кількість випадків зараження знижується, поки незрозуміло, як буде розвиватися ситуація далі з урахуванням поширення в країні британського штаму COVID-19.
Водночас влада обіцяє, що після оцінки впливу комендантської години на епідеміологічну ситуацію це обмеження можуть скасувати і раніше – це питання буде розглянуте через два тижні.
Нагадаємо, в січні в Нідерландах після ухвалення владою рішення про продовження жорсткого локдауну в багатьох містах люди почали виходити на протести, які переросли в погроми магазинів і розбивання чужих машин.
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