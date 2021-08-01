Незважаючи на збитки: глава Ryanair може отримати бонусних 100 мільйонів фунтів стерлінгів

Якщо в період з 2021 по 2024 рік вартість акцій компанії досягне 21 євро, то О'Лірі має право на бонуси

Акції Ryanair майже подвоїлися з моменту пандемії в березні 2020 року / Фото: колаж "Сьогодні"

Виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі може отримати зарплату в розмірі 100 мільйонів євро, незважаючи на те, що Ryanair зазнала величезних збитків під час пандемії.

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Про це повідомляє The Telegraph.

Виявляється, що якщо в період з 2021 по 2024 рік вартість акцій компанії досягне 21 євро, то виконавчий директор авіакомпанії має право на бонус у розмірі 10 млн акцій.

А акції Ryanair майже подвоїлися з моменту пандемії в березні 2020 року і зараз коливаються близько історичного максимуму. І це незважаючи на те, що в минулому році, під час локдауну, авіакомпанія зазнала збитків у розмірі 1,1 мільярда євро. Сам О'Лірі минулого тижня визнав, що COVID-19 продовжує завдавати шкоди лоукостерам.

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У той же час аналітик Stifel Йоханнес Браун встановив цільову ціну на акції Ryanair в 21 євро за акцію. А партнери з Morgan Stanley і Berenberg заявили, що вартість акцій становить 20 євро.

"Ми як і раніше дотримуємося думки, що бізнес-модель Ryanair сьогодні сильніше, ніж була до пандемії: ключові стратегічні слабкості перед пандемією складних відносин з робітниками та постачальниками літаків тепер стали явними сильними сторонами Ryanair", – заявив аналітик HSBC Ендрю Лоббенберг.

Відзначимо, що пакет заробітної плати О'Лірі викликав суперечки, коли про нього було оголошено в лютому 2019 року. Бонус активується, якщо до 31 березня 2024 року річний прибуток Ryanair досягне 2 мільярдів.

Royal London, в той час один з дрібних інституційних інвесторів Ryanair, сказав, що нагорода була "абсолютно недоречною".

"Я вважаю, що акціонери голосують проти мого пакету заробітної плати: якщо вам це не подобається, не голосуйте проти – продавайте свої акції", – сказав О'Лірі в 2018 році.

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Раніше ми повідомляли, що продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю тепер заборонений. Таке рішення прийняло американське міністерство транспорту в якості покарання за примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Обмеження поширюються і на рейси з пересадкою.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 липня, Верховний суд Іспанії ухвалив, що правила перевезення багажу Ryanair були несправедливими. Згідно з цими правилами, бюджетний перевізник може відправляти сумки і валізи іншим рейсом, що неодноразово викликало невдоволення пасажирів.