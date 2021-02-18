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Немає уколу – немає роботи: Ватикан жорстко бореться з відмовами від COVID-вакцин

18 лютого, 20:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Офіційний штат Святого Престолу налічує декілька тисяч осіб – майже всі з них живуть в Італії

Ватикан, де минулого місяця почалася кампанія з імунізації від COVID-19, пригрозив звільненням тим, хто відмовиться від уколу без поважних причин.

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Як повідомляє Reuters, про це йдеться в указі губернатора Ватикану, кардинала Джузеппе Бертеллі, який раніше й сам переміг коронавірус.

На семи сторінках тексту він назвав вакцинацію "відповідальним вибором", пояснивши це високим ризиком спричинення шкоди іншим людям.

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Ті, хто від неї відмовиться без поважних причин, підпаде під дію закону про права та обов'язки співробітників Ватикану. Одне з положень передбачає "різної тяжкості наслідки аж до звільнення" для тих, хто відмовляється від "запобіжних заходів".

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Співробітників, які не зможуть пройти імунізацію за станом здоров'я, переведуть на посаду, на якій вони мінімально контактуватимуть з іншими людьми. Зарплата у них залишиться та сама, навіть якщо нова посада буде гірше за колишню.

Указ Бертеллі був підписаний 8 лютого і опублікований на сайті губернаторства.

У Ватикані офіційно налічується кілька тисяч співробітників, переважно громадян Італії. Місто-держава почала кампанію з імунізації минулого місяця – одним з перших, кому ввели вакцину, був 84-річний Папа Римський Франциск. Сам він є затятим прихильником вакцин від COVID-19.

Загалом за весь час пандемії у Ватикані зареєстрували менш як 30 випадків інфікування. Більшість з них – серед службовців швейцарської гвардії, які проживають в комунальних бараках.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Ватикан Папа Римський вакцинація Франциск коронавірус COVID-19
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