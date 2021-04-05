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По сусідству з Україною знайшли небезпечну мутацію коронавірусу: що про неї відомо

5 квітня, 20:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Поки що штам виявили лише у одного хворого в місті Сучава

Румунські вчені виявили різновид коронавірусу, який знижує ефективність вакцин.

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Про новий варіант повідомила 5 квітня прес-служба Університету імені Штефана чел Маре.

"Мутація E484K представляє велику стійкість до створених вакцинами антитіл, що знижує ефективність вакцин", – йдеться в заяві вузу.

Небезпечний штам є мутацією британської мутації вірусу і був знайдений в румунському місті Сучава.

На цьому тлі вчені уклали угоду про співпрацю з лікарнями семи повітів Румунії, аби перевіряти аналізи хворих.

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Університет заявив про готовність налагодити таку співпрацю й з іншими медичними закладами країни, щоб сформувати об'єктивну картину наявних в Румунії штамів.

Нагадаємо, минулого місяця українські дослідники теж повідомили про нову мутацію британського штаму коронавірусу – вона відрізняється від тих, які були вперше виявлені у пацієнтів в Лондоні в грудні 2020 року.

Варто зазначити, що голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснює поширенням саме британського штаму сплеск захворюваності COVID-19 в Україні.

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Румунія штам мутація коронавірус COVID-19
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