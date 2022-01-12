"Нормандський формат" знову запрацював": Ле Дріан повідомив хороші новини

Нова "нормандська зустріч" має відбутися найближчими днями

Ле Дріан із оптимізмом дивиться на майбутнє "нормандського формату". Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу. Про це він сказав під час свого виступу у комісії із закордонних справ Національних зборів Франції.

Він зазначив, що зараз на порядку денному "Нормандії" є питання обміну полоненими, гуманітарні перспективи, відведення важкого озброєння.

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"Нормандський формат був довгий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", – сказав Ле Дріан.

Він нагадав, що днями зовнішньополітичні радники лідерів Франції та Німеччини побували у Києві та Москві, де обговорили ситуацію щодо Донбасу. Французький міністр чітко дав зрозуміти, що Париж виступає за "серйозний і вимогливий діалог" з Росією, який "має вестися без жодної двозначності". За його словами, нова зустріч у "нормандському форматі" має відбутися "найближчими днями".

"Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України матиме масштабні наслідки", – сказав голова МЗС Франції.

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"Нормандські переговори"