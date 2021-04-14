Русский
$ 28,02
33,32
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Нотр-Дам відкриють для відвідувачів: у Франції назвали дату

14 квітня, 18:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На реставрацію Собору Паризької Богоматері зібрали 830 млн євро – цього має вистачити, аби повернути згорілому храму колишній вигляд

Міністр міністр культури Франції Розелін Башло пообіцяла відкрити відреставрований Собор Паризької Богоматері через три роки.

Реклама

Про це повідомляє Ouest-France.

"Я можу сказати вам, що 2024 року собор Нотр-Дам буде знову відкритий", – запевнила Башло.

Читайте також: Через рік після страшної пожежі у Парижі відкрили площу перед Нотр-Дамом

Цю заяву вона зробила через два роки після страшної пожежі, яка знищила шпиль собору. 14 квітня вона разом з президентом Еммануелем Макроном, мером Парижа Анн Ідальго, настоятелем собору Патріком Шові та іншими чиновниками відвідали Нотр-Дам.

В тренді
Доробляє за Трампом: Байден виведе війська США з Афганістану
Реклама

"Руйнівна пожежа в Нотр-Дамі викликала глибокі емоції у Франції і по всьому світу... Було зібрано 830 млн євро пожертвувань", – додала Башло.

Вона назвала цю суму "абсолютно безпрецедентною" і висловила впевненість в тому, що цих грошей вистачить для завершення реставрації.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року в районі шпиля собору Нотр-Дам, де проводилися реставраційні та ремонтні роботи, спалахнула сильна пожежа. Вогонь повністю знищив дерев'яний дах і 92-метровий шпиль, який впав на кам'яне склепіння і догорав потім на підлозі собору.

Перша служба в храмі після того, що сталося, відбулася лише 12 квітня 2020 року.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Франція Париж Нотр-Дам де Парі пожежа Собор Парижской Богоматери
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала
Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один"Євросоюз
Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбоз
Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбозЄвросоюз
Нам поки що й не снилося. У Польщі дві дози COVID-вакцини отримали вже 2 млн осіб
Нам поки що й не снилося. У Польщі дві дози COVID-вакцини отримали вже 2 млн осібЄвросоюз
Не тільки тромбоз: у вакцини AstraZeneca може бути ще один побічний ефект
Не тільки тромбоз: у вакцини AstraZeneca може бути ще один побічний ефектЄвросоюз
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка
Палили маски і билися з копами: Європою прокотилася хвиля протестів проти карантину
Палили маски і билися з копами: Європою прокотилася хвиля протестів проти карантинуЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти