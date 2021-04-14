Нотр-Дам відкриють для відвідувачів: у Франції назвали дату

Міністр міністр культури Франції Розелін Башло пообіцяла відкрити відреставрований Собор Паризької Богоматері через три роки.
Про це повідомляє Ouest-France.
"Я можу сказати вам, що 2024 року собор Нотр-Дам буде знову відкритий", – запевнила Башло.
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Цю заяву вона зробила через два роки після страшної пожежі, яка знищила шпиль собору. 14 квітня вона разом з президентом Еммануелем Макроном, мером Парижа Анн Ідальго, настоятелем собору Патріком Шові та іншими чиновниками відвідали Нотр-Дам.
"Руйнівна пожежа в Нотр-Дамі викликала глибокі емоції у Франції і по всьому світу... Було зібрано 830 млн євро пожертвувань", – додала Башло.
Вона назвала цю суму "абсолютно безпрецедентною" і висловила впевненість в тому, що цих грошей вистачить для завершення реставрації.
Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року в районі шпиля собору Нотр-Дам, де проводилися реставраційні та ремонтні роботи, спалахнула сильна пожежа. Вогонь повністю знищив дерев'яний дах і 92-метровий шпиль, який впав на кам'яне склепіння і догорав потім на підлозі собору.
Перша служба в храмі після того, що сталося, відбулася лише 12 квітня 2020 року.
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