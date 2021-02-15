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"Новачок", охорона та дружина: Німеччина розкрила нові деталі лікування Навального

15 лютого, 15:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Федеральний уряд відповів на питання проросійської партії щодо опозиціонера

З моменту свого прибуття до Німеччини, де його лікували після отруєння бойовим отрутою "Новачок", російський опозиціонер Олексій Навальний перебував під постійним захистом спецслужб, а разом з ним прилетіли лише двоє осіб.

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Про це йдеться у відповіді федерального уряду, яку надіслали на депутатський запит проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі.

Сайт "Сьогодні" ознайомився з новими подробицями замаху на російського опозиціонера.

Охорона

Після того, як Олексія Навального привезли до Німеччини для лікування і відновлення після замаху і до самого виїзду назад до Росії, він перебував під державною охороною.

"З 22 серпня 2020 року до 31 серпня 2020 року це здійснювалося силами співробітників групи безпеки федерального відомства кримінальної поліції. Потім гарантування безпеки взяли на себе відповідні земельні відомства кримінальної поліції", – заявили в Кабміні.

Супровід

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В уряді також перерахували тих, хто супроводжував політика.

"Крім Олексія Навального, його дружина Юлія Навального і його прес-секретар Кіра Ярмиш летіли рейсом з Омська до Берліна, на якому вони потрапили до ФРН", – зазначено в документі.

"Новачок"

Кілька питань стосувалися також нервово-паралітичного агента "Новачок", яким отруїли опозиціонера.

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Як показала експертиза, сліди цієї речовини, виявлені в крові Навального, збігаються зі слідами на пляшці з-під води і інших предметах.

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Також стало відомо, що у Юлії Навальної Ярмиш не виявлено слідів отруєння.

"На момент отримання неспростовних доказів отруєння Олексія Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок", після відповідного впливу у цих людей вже мали б бути аналогічні симптоми отруєння", – стверджується в доповіді.

REUTERS/Alexey Malgavko
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REUTERS/Alexey Malgavko / Фото: Reuters

Що залишилося невідомим?

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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