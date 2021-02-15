"Новачок", охорона та дружина: Німеччина розкрила нові деталі лікування Навального

З моменту свого прибуття до Німеччини, де його лікували після отруєння бойовим отрутою "Новачок", російський опозиціонер Олексій Навальний перебував під постійним захистом спецслужб, а разом з ним прилетіли лише двоє осіб.

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Про це йдеться у відповіді федерального уряду, яку надіслали на депутатський запит проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі.

Сайт "Сьогодні" ознайомився з новими подробицями замаху на російського опозиціонера.

Охорона

Після того, як Олексія Навального привезли до Німеччини для лікування і відновлення після замаху і до самого виїзду назад до Росії, він перебував під державною охороною.

"З 22 серпня 2020 року до 31 серпня 2020 року це здійснювалося силами співробітників групи безпеки федерального відомства кримінальної поліції. Потім гарантування безпеки взяли на себе відповідні земельні відомства кримінальної поліції", – заявили в Кабміні.

Супровід

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В уряді також перерахували тих, хто супроводжував політика.

"Крім Олексія Навального, його дружина Юлія Навального і його прес-секретар Кіра Ярмиш летіли рейсом з Омська до Берліна, на якому вони потрапили до ФРН", – зазначено в документі.

"Новачок"

Кілька питань стосувалися також нервово-паралітичного агента "Новачок", яким отруїли опозиціонера.

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Як показала експертиза, сліди цієї речовини, виявлені в крові Навального, збігаються зі слідами на пляшці з-під води і інших предметах.

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Також стало відомо, що у Юлії Навальної Ярмиш не виявлено слідів отруєння.

"На момент отримання неспростовних доказів отруєння Олексія Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок", після відповідного впливу у цих людей вже мали б бути аналогічні симптоми отруєння", – стверджується в доповіді.

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Що залишилося невідомим?

При цьому відповідати на кілька інших питань влада відмовилася. Зокрема, Кабмін не став розкривати, яке саме відомство встановило сліди отрути, назвавши цю інформацію такою, що "особливо сильно зачіпає інтереси суспільства". Також уряд відмовився відповідати на запитання щодо того, хто передав речові докази замаху німецьким урядовим установам, де вони зберігаються і про інші їхні характеристики. Крім того, деяка інша інформація владі країни невідома. Наприклад, чи носили співробітники клініки Charite спецодяг, який би міг захистити їх від впливу хімічного агента, й чи опитували соратницю Навального Марію Пєвчих. Нагадаємо, що в Німеччині Олексій Навальний перебував з 22 серпня 2020 року до 17 січня 2021 року. Після цього він повернувся в Москву, де був заарештований за звинуваченням в порушенні умов дострокового звільнення. Через тиждень суд замінив йому умовний термін реальним – 3,5 роки колонії загального режиму. Через тиждень стало відомо про те, що його дружина залишила Росію і вирушила до Німеччини. Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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