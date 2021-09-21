Новонароджена четверня від українки в Польщі може залишитися без батька: йому загрожує депортація

Українця оштрафували на 3 тисячі злотих і зобов'язали виїхати з країни

Українка народила четверню: такі випадки відбуваються раз на 10 тисяч пологів. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Onet

У Польщі українка народила четверню. Всі діти здорові, проте матері все одно не до радощів, так як її чоловіка можуть в будь-який момент депортувати з країни.

Про це повідомляє Onet.

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Новонароджені і мама почувають себе добре, але ще побудуть в лікарні протягом кількох тижнів під наглядом лікарів, малюкам потрібно набрати вагу. Жінка народила 4 хлопчиків, їх вага сягала від 1270 до 1550 грамів. Такі випадки трапляються раз в 10 тисяч пологів.

Жінка народила 4 хлопчиків, їх вага сягала від 1270 до 1550 грамів / Фото: Onet

Однак батькові четверні загрожує депортація в Україну. Проблеми почалися зовсім недавно, хоча чоловік і жінка живуть в Польщі вже шість років. Прикордонники стверджують, що українець працював без необхідного дозволу. Його оштрафували на 3 тисячі злотих і зобов'язали виїхати з країни.

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Українці вже подали апеляцію на рішення прикордонної служби, і юрист стверджує, що рішення про депортацію винесено незаконно. Жінка не може залишитися одна з дітьми. А чоловік повинен мати дозвіл на роботу, щоб мати можливість фінансово забезпечити багатодітну сім'ю.

Уповноважена помічниця президента Польщі у справах мігрантів з України Ольга Хребор підтримує сім'ю і вже звернулася, щоб допомогти їм вирішити питання з дозволом.

Молилася, щоб залишитися в живих

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Раніше ми повідомляли, що мешканка Південної Африки здійснила справжній подвиг – народила десятьох дітей відразу і увійшла до Книги рекордів Гіннесса.

Матір'ю-рекордсменкою стала 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле. Її чоловік Тебохо Цотеці розповів журналістам, що їхня десятерня з'явилася на світ вночі 7 червня в лікарні в Преторії.

Вони стали батьками одразу сімох хлопчиків і трьох дівчаток, причому спочатку на УЗД вдалося виявити лише вісьмох дітей. Вони з'явилися на світ завчасно – на 29-му тижні вагітності.

Цікаво, що африканка завагітніла природним шляхом, тому ні вона, ні її чоловік спочатку в це не вірили. Зараз вже виховують двох шестирічних двійнят.

"Спочатку було важко. Мені було боляче і важко. Зараз все ще складно, але я вже до цього звикла. Мені вже не так боляче, але все ще трохи важко. Я просто молюся, щоб Бог допоміг мені народити всіх моїх дітей здоровими і щоб я та мої діти залишилися живими. У такому разі я була б дуже задоволена", – казала минулого місяця Сітхоле.

Вчені називають цей випадок унікальним, тому що зазвичай подібне трапляється в результаті терапії безпліддя.

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