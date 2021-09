Новонароджена четверня від українки в Польщі може залишитися без батька: йому загрожує депортація

У Польщі українка народила четверню. Всі діти здорові, проте матері все одно не до радощів, так як її чоловіка можуть в будь-який момент депортувати з країни.

Про це повідомляє Onet.

Новонароджені і мама почувають себе добре, але ще побудуть в лікарні протягом кількох тижнів під наглядом лікарів, малюкам потрібно набрати вагу. Жінка народила 4 хлопчиків, їх вага сягала від 1270 до 1550 грамів. Такі випадки трапляються раз в 10 тисяч пологів.

Однак батькові четверні загрожує депортація в Україну. Проблеми почалися зовсім недавно, хоча чоловік і жінка живуть в Польщі вже шість років. Прикордонники стверджують, що українець працював без необхідного дозволу. Його оштрафували на 3 тисячі злотих і зобов'язали виїхати з країни.

Українці вже подали апеляцію на рішення прикордонної служби, і юрист стверджує, що рішення про депортацію винесено незаконно. Жінка не може залишитися одна з дітьми. А чоловік повинен мати дозвіл на роботу, щоб мати можливість фінансово забезпечити багатодітну сім'ю.

Уповноважена помічниця президента Польщі у справах мігрантів з України Ольга Хребор підтримує сім'ю і вже звернулася, щоб допомогти їм вирішити питання з дозволом.

Раніше ми повідомляли, що мешканка Південної Африки здійснила справжній подвиг – народила десятьох дітей відразу і увійшла до Книги рекордів Гіннесса.

Матір'ю-рекордсменкою стала 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле. Її чоловік Тебохо Цотеці розповів журналістам, що їхня десятерня з'явилася на світ вночі 7 червня в лікарні в Преторії.

Exclusive: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month. https://t.co/rJt0L84Wnt @IOL @GWR #Decuplets # 10Babies #babies #BabiesLivesMatter