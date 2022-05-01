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Новини з іншої реальності: Греція послабила обмеження для невакцинованих

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 16:57
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Більшість населення країни імунізована
Поділ щеплених та нещеплених людей для доступу до місць та занять у Греції буде практично скасовано.
Поділ щеплених та нещеплених людей для доступу до місць та занять у Греції буде практично скасовано. / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Після двох років пандемії та безпрецедентних обмежувальних заходів Греція "повертається до нормального життя".

Про це пише Ekathimerini.

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Що відбувається

Як зазначає видання, поділ щеплених та нещеплених людей для доступу до місць та занять буде практично скасовано. Для відвідування магазинів, ресторанів, кінотеатрів, театрів тощо тепер не потрібні довідки про вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус.

Єдиний виняток – це 1 експрес-тест на тиждень (замість 2-х на тиждень) для нещеплених працівників та носіння масок у приміщенні ще як мінімум місяць.

"Зараз умови сприяють скасуванню заходів. Більшість населення імунізована", – сказав професор патології Медичної школи Університету Патри Хараламбос Гогос.

Однак він також наголосив на важливості індивідуальної відповідальності.

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Нагадаємо, у зв'язку з воєнними діями українці практично забули про ковід. Лікар Комаровський пояснив, як проявився "ефект магнезії" у випадку з цим захворюванням і хто може виписати ліки проти постковідної депресії.

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