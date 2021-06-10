Русский
$ 27,09
33,02
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Новий міжнародний скандал? Литва і Польща знайшли російських шпигунів

10 червня 2021 11:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Литві в роботі на Росію підозрюють депутата, його дозволили заарештувати, в Польщі шпигун уже затриманий

Росія знову попалася на шпигунстві

Росія знову попалася на шпигунстві

Росія потрапила відразу в два нових шпигунських скандали – в Литві і Польщі. Сьогодні литовський парламент дозволив заарештувати депутата Сейму від "Злагода" Яніса Адомсона, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Реклама

Про це повідомляє LETA.

Адамсон працює в парламентській комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, і у нього немає доступу до держтаємниці.

За неофіційною інформацією Латвійського телебачення, в документі Служби держбезпеки відзначені 43 епізоди шпигунства за участю Адамсона.

Читайте також: У Данії засудили за шпигунство російського вченого

Реклама

Сам Адамсон заявив, що не має ні найменшого поняття, що йому інкримінується.

В тренді
Боротьба зі слизом. Туреччина почала чистити Мармурове море (відео)
Туреччина почала чистити Мармурове море. Фото: REUTERS/UB

Тим часом Генеральна прокуратура Польщі заявила, що Співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина Польщі Януша Н., проти якого висунуто звинувачення в шпигунстві на користь Росії.

Затримання пройшло в Варшаві 31 травня 2021 року

"Суд прийняв до уваги клопотання прокурора і помістив підозрюваного в попереднє ув'язнення терміном на три місяці", – йдеться в повідомленні.

Раніше Німеччина звинуватила Росію в шпигунстві.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Слідство щодо MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети – суддя
Слідство щодо MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети – суддяЄвросоюз
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо Донбасу
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо ДонбасуЄвросоюз
Німеччина і Франція не покликали Україну на переговори з РФ. Кулеба пояснив ситуацію
Німеччина і Франція не покликали Україну на переговори з РФ. Кулеба пояснив ситуаціюВлада
Російські хакери атакували Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ
Російські хакери атакували Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІЄвросоюз
ЄС ввів заборону на польоти над Білоруссю через інцидент із Ryanair – ЗМІ (оновлено)
ЄС ввів заборону на польоти над Білоруссю через інцидент із Ryanair – ЗМІ (оновлено)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти