Новий міжнародний скандал? Литва і Польща знайшли російських шпигунів

У Литві в роботі на Росію підозрюють депутата, його дозволили заарештувати, в Польщі шпигун уже затриманий

Росія знову попалася на шпигунстві

Росія потрапила відразу в два нових шпигунських скандали – в Литві і Польщі. Сьогодні литовський парламент дозволив заарештувати депутата Сейму від "Злагода" Яніса Адомсона, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

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Про це повідомляє LETA.

Адамсон працює в парламентській комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, і у нього немає доступу до держтаємниці.

За неофіційною інформацією Латвійського телебачення, в документі Служби держбезпеки відзначені 43 епізоди шпигунства за участю Адамсона.

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Сам Адамсон заявив, що не має ні найменшого поняття, що йому інкримінується.

Тим часом Генеральна прокуратура Польщі заявила, що Співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина Польщі Януша Н., проти якого висунуто звинувачення в шпигунстві на користь Росії.

Затримання пройшло в Варшаві 31 травня 2021 року

"Суд прийняв до уваги клопотання прокурора і помістив підозрюваного в попереднє ув'язнення терміном на три місяці", – йдеться в повідомленні.

Раніше Німеччина звинуватила Росію в шпигунстві.