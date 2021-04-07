Новий скандал з "Супутником V" в Словаччині: Росія продала "не ту" вакцину

Отриманий словаками препарат відрізняється від того, який був схвалений міжнародними експертами

Після розпаду словацького уряду через "Супутника V" російська вакцина від коронавірусу потрапила в новий скандал – виявилося, що вона відрізняється від тієї, яка була схвалена медичним журналом The Lancet.

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Про це пише Dennik N, посилаючись на висновок державного інституту контролю за лікарськими засобами Словаччини.

На цьому тлі в Міністерстві охорони здоров'я висловили невпевненість в безпеці застосування отриманої вакцини.

І хоча препарат пройшов випробування (зокрема, на токсичність, специфічну активність, відсутність домішок та інші характеристики), цього недостатньо, аби говорити про його ефективність і безпеку для людей.

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На додаток до цього інституту не надали необхідних документів про виробництво або безпечність вакцини.

На цьому тлі МОЗ Словаччини звернувся в іншу лабораторію для дослідження безпечності вакцини. Результати обіцяли повідомити пізніше.

Варто зазначити, що одним з аргументів словацької влади для вирішення купити російську вакцину було дослідження в The Lancet.

Нагадаємо, що Словаччина замовила у Росії 2 млн доз "Супутника V", що стало причиною глибокої політичної кризи, яка призвела до відставки прем'єр-міністра.

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