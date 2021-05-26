Русский
$ 27,46
33,66
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Суду в Нідерландах показали уламки збитого над Донбасом "Боїнга": фото і відео

26 травня, 19:27

Екатерина Кикоть , Стас Кожемякін

Учасники процесу змогли на власні очі оцінити характер пошкоджень відновленого корпусу літака – особливу увагу приділили фюзеляжу і кабіні екіпажу

Уламки малайзійського лайнера, який було збито бойовиками в небі над Донбасом в липні 2014 року, сьогодні показали на авіабазі Хіллз-Реен в Нідерландах.

Реклама

Про це повідомляється в сюжеті "Сьогодні".

Таке виїзне засідання суду проводилося вперше. Досі на судових засіданнях, які тривають з березня 2020 року, розглядалися процедурні питання, а докази не заслуховувалося і свідків не викликали.

Відео: Сьогодні

Прокурорів і адвокатів пустили в ангар, щоб ті на власні очі могли оцінити характер пошкоджень відновленого корпусу літака, а особливу увагу приділили формі та розміру ушкоджень фюзеляжу і кабіни екіпажу.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Реклама

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

В тренді
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Протасевича затримали 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

Слухання справи по суті мають початися 7 червня. Обвинувачених четверо – це троє росіян Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Раніше міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак, на борту якого знаходилися 298 осіб, збили з непідконтрольної Україні території установкою "Бук", яку привезли з Росії.

Реклама

Як уже повідомлялося, Міжнародний суд ООН планує винести фінальне рішення у справі про збитий Boeing до 2023 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкою
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкоюЄвросоюз
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній Білорусі
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній БілорусіЄвросоюз
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)Інші країни
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновокЕкономіка
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над Білоруссю
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над БілоруссюСША
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти