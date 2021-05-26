Суду в Нідерландах показали уламки збитого над Донбасом "Боїнга": фото і відео

Учасники процесу змогли на власні очі оцінити характер пошкоджень відновленого корпусу літака – особливу увагу приділили фюзеляжу і кабіні екіпажу

Уламки малайзійського лайнера, який було збито бойовиками в небі над Донбасом в липні 2014 року, сьогодні показали на авіабазі Хіллз-Реен в Нідерландах.

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Про це повідомляється в сюжеті "Сьогодні".

Таке виїзне засідання суду проводилося вперше. Досі на судових засіданнях, які тривають з березня 2020 року, розглядалися процедурні питання, а докази не заслуховувалося і свідків не викликали.

Відео: Сьогодні

Прокурорів і адвокатів пустили в ангар, щоб ті на власні очі могли оцінити характер пошкоджень відновленого корпусу літака, а особливу увагу приділили формі та розміру ушкоджень фюзеляжу і кабіни екіпажу.

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Слухання справи по суті мають початися 7 червня. Обвинувачених четверо – це троє росіян Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Раніше міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак, на борту якого знаходилися 298 осіб, збили з непідконтрольної Україні території установкою "Бук", яку привезли з Росії.

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Як уже повідомлялося, Міжнародний суд ООН планує винести фінальне рішення у справі про збитий Boeing до 2023 року.