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Віддали Росії за "Супутник V" Закарпаття: прем'єр Словаччини потрапив у скандал із жартом про Україну

3 березня, 18:23

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Гуморист" Ігор Матович вже отримав різку відповідь від міністра Кулеби

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, уряд якого може розпастися через закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", заявив, що обміняв цей препарат на Закарпатську область України.

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Про це голова уряду сказав 2 березня в ефірі місцевого радіо Expres.

Радіоведучий Брано Заводський сказав, що переговори з РФ про постачання "Супутника V" тривали кілька тижнів, і запитав Матовича, що він пообіцяв росіянам за вакцину.

"Закарпатську Україну", – без тривалих роздумів сказав словацький прем'єр.

На подив журналіста Матович швидко пояснив, що це жарт, але заявив, що в Словаччині будь-які домовленості з Кремлем автоматично передбачають зраду держави.

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"Я нічого їм не обіцяв. Вони від мене нічого не хотіли", – сказав прем'єр, назвавши своєю метою "надати людям безпечну вакцину, аби вони не помирали".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це вже порадив Матовичу обміняти вакцину "на кілька регіонів Словаччини".

"Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", – додав голова МЗС в Twitter.

Нагадаємо, що першу партію "Супутника V" – 200 тисяч доз – Словаччина отримала 1 березня. Загалом Братислава закупила у Москви 2 мільйони доз вакцини.

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