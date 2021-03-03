Віддали Росії за "Супутник V" Закарпаття: прем'єр Словаччини потрапив у скандал із жартом про Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, уряд якого може розпастися через закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", заявив, що обміняв цей препарат на Закарпатську область України.
Про це голова уряду сказав 2 березня в ефірі місцевого радіо Expres.
Радіоведучий Брано Заводський сказав, що переговори з РФ про постачання "Супутника V" тривали кілька тижнів, і запитав Матовича, що він пообіцяв росіянам за вакцину.
"Закарпатську Україну", – без тривалих роздумів сказав словацький прем'єр.
На подив журналіста Матович швидко пояснив, що це жарт, але заявив, що в Словаччині будь-які домовленості з Кремлем автоматично передбачають зраду держави.
"Я нічого їм не обіцяв. Вони від мене нічого не хотіли", – сказав прем'єр, назвавши своєю метою "надати людям безпечну вакцину, аби вони не помирали".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це вже порадив Матовичу обміняти вакцину "на кілька регіонів Словаччини".
"Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", – додав голова МЗС в Twitter.
Нагадаємо, що першу партію "Супутника V" – 200 тисяч доз – Словаччина отримала 1 березня. Загалом Братислава закупила у Москви 2 мільйони доз вакцини.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк