Оголошена тривога. Літаки РФ зірвали зустріч Науседи з прем'єром Іспанії (відео)

Санчес (зліва) і Науседа збентежені через тривогу. Колаж "Сьогодні"

На авіабазі у Литві пресконференцію президента цієї країни Гітанаса Науседи і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса перервала бойова тривога – винищувачі вилетіли на перехоплення російських літаків. Про це йдеться в Facebook литовського лідера.

Науседа і Санчес виступали перед ЗМІ і несподівано військові почали бігати біля літака, що привело в замішання главу держави і іспанського прем'єра.

Реклама

Виявилося, що надійшло повідомлення про політ невідомого літака з Калінінградського району Росії над Балтійським морем – без плану польоту і без відмітних знаків літаки не спілкувалися з литовськими диспетчерами. Іспанські винищувачі, які виконують авіаційну місію НАТО, піднялися в небо з литовської авіабази.

"Ми і не планували перевіряти, як працює місія НАТО у Прибалтиці. Несподівано отримавши повідомлення про порушення повітряного простору Литви, іспанські льотчики за лічені хвилини підняли винищувачі", – сказав Науседа.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Науседа зробив заяву щодо Росії і Криму, зазначивши, що ніякого діалогу з Путіним не буде, поки він не вгамує свій агресивні апетити.