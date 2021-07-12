Обов'язкова вакцинація і примусова ізоляція: Франція посилить боротьбу з COVID-19

Президент Макрон у зверненні до нації заявив про значне погіршення ситуації з коронавірусом у країні

Франція вводить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків та інших категорій працівників, які можуть контактувати з "уразливими людьми", також для захисту країни від штаму "Дельта" введуть обов'язкову ізоляцію невакцинованих при в'їзді в країну.

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Про це заявив президент Емманюель Макрон у телезверненні, передає Le Figaro.

За його словами, у Франції останнім часом значно погіршилася епідеміологічна ситуація з коронавірусом.

Контроль і покарання почнуть діяти з 15 вересня.

"Ми вводимо обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для медичного персоналу і представників ряду інших професій, хто контактує з уразливими людьми. Контроль і адміністративні покарання будуть застосовуватися для перевірки виконання цього розпорядження з 15 вересня", – сказав Макрон.

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Він також не виключає запровадження з часом обов'язкової вакцинації для всіх категорій французів.

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Президент Франції також заявив про посилення контролю на кордонах щодо пасажирів, які прибувають з країн з небезпечним рівнем епідеміологічної ситуації та введення примусової ізоляції невакцинованих пасажирів.

Крім того, з серпня розширять сферу застосування "санітарного пропуску" – без нього не пускатимуть в ресторани і бари, а також потяги та літаки далекого прямування.

На двох заморських територіях Франції – Реюньйоні та Мартініці введуть режим надзвичайної ситуації, там діятиме комендантська година.

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На 21 липня призначене надзвичайне засідання парламенту, на якому планують затвердити нові заходи боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, влада Італії ще в квітні ухвалила закон, який зобов'язав усіх медиків і співробітників системи охорони здоров'я, які працюють у аптеках і медкабінетах, робити щеплення від коронавірусу.

Водночас італійські медичні працівники виступають проти обов'язкової вакцинації – 300 медиків навіть подали позов до суду.

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