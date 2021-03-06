Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"

Число жертв може зрости, адже кілька чоловік перебувають у лікарнях у критичному стані

Смертельна ДТП в Польщі, в яку потрапив автобус з українцями, була справжнім пеклом, адже там загинули люди, а поранені звали на допомогу.

Про це очевидці трагедії розповіли в коментарі телеканалу TVN 24.

"Пекло пекельне. Люди кричали, кликали на допомогу , – згадує один з учасників аварії, – Нам нічим було їм допомогти".

Другий додає, що "пліція і медики попрацювали добре". "Вони прибули швидко" , – зазначає він. У рятувальній операції брали участь 30 пожежних розрахунків і два вертольоти.

Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek

Спочатку служби повідомили про шість загиблих в результаті аварії, але вранці прес-секретар Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук повідомив, що загинуло п'ятеро осіб.

Він також зазначив, що це число може зрости, адже кілька чоловік перебувають у лікарнях у критичному стані. Постраждала 41 людина. Деякі з них потрапили до лікарень трохи пізніше, адже спочатку, перебуваючи в шоці, не відчували жодних травм.

Прес-секретар служби швидкої допомоги Перемишля Марек Яновскі розповів, що у постраждалих – множинні травми голови, хребта, живота і кінцівок.

Воєвода Підкарпаття Єва Леніарт повідомила, що налагоджено зв'язок з консульськими службами України, також прибув консул з Любліна. За її словами, люди, які потрапили в ДТП, зараз перебувають в гуртожитку в Ярославі, вони забезпечені гарячою їжею та напоями, за ними спостерігають психологи.

Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek

"Коли буде прийнято рішення, що вони зможуть продовжити подорож і будуть готові зробити це самі, вони будуть доставлені до дорожнього переходу в Корчевій, і там, у свою чергу, на них чекатиме український автобус, який доставить їх до місця призначення", – додала вона.

Воєвода сказала, що люди, які подорожують на автобусі, не були організованою групою. Це був маршрутний автобус, який забирав людей із зупинок на маршруті. "Ці люди не знали одне одного", – сказала вона.

Нагадаємо, генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що поки не вдалося ідентифікувати тіла загиблих.

Це вже не перший випадок загибелі українців в ДТП в Польщі:

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