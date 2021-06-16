Одна з країн ЄС оголосила кінець епідемії коронавірусу

Захворюваність на COVID-19 в Словенії продовжує знижуватися – загалом за добу виявили лише 112 нових заражених, це в півтора рази менше, ніж минулого тижня

Словенія однією з перших в Європі оголосила про перемогу над COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

В лютому в Словенії скасували локдаун, а тепер епідемія коронавірусу вважається завершеною – з таким оголошенням 16 червня виступила на прес-конференції влада країни.

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Про це повідомляє Novi List.

За словами держсекретаря Міністерства охорони здоров'я Франка Віндішара, друга хвиля, яка тривала майже вісім місяців (її оголосили 18 жовтня), офіційно завершилася.

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Загалом за добу в Словенії виявили 112 випадків COVID-19 – це 4,8% позитивності, тобто в 1,5 рази менше, ніж тижнем раніше. При цьому двоє пацієнтів померли.

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На цьому тлі Словенія все ще не знаходиться в безпечній "зеленій" зоні відповідно до критеріїв Європейського центру з контролю за захворюваннями (ECDC). Тому в країні продовжують діяти деякі карантинні обмеження:

в приміщеннях і при великих скупченнях людей на відкритому повітрі є обов'язковим носіння масок;

в ресторани, культурні об'єкти, басейни, ярмарки, казино, ігрові салони допускають тільки вакцинованих або тих, хто отримав негативний ПЛР-тест чи перехворів на коронавірус.

За весь час пандемії COVID-19 в Словенії підтвердили понад 250 тис. випадків хвороби, а понад 4,7 тис. осіб померли.

Нагадаємо, що раніше в Словенії призупинили вакцинацію жителів молодше 60 років від COVID-19 препаратом від AstraZeneca.

Про що ще говорять в Україні та світі 16 червня, дивіться у відеосюжеті:

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