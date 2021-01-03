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Майже кожен десятий шлюб у Німеччині – одностатевий

3 січня, 15:45

Ольга Литвин Ольга Литвин

Німці шукають щастя й розуміння в одностатевих союзах

/ Фото: Pixabay

Після того як 1 жовтня 2017 року в Німеччині узаконили одностатеві шлюби, до кінця 2019 року вже зареєстрували понад 73 тисячі пар.

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Про це повідомляє DW.

Такі дані надав Федеральний уряд Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі.

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Загалом протягом двох років німці уклали 958 тисяч шлюбів. Відповідно, частка одностатевих дотягувала до 8%.

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Статистичних даних за 2020 рік поки що не надали.

Нагадаємо, Швейцарія поповнила список європейських країн, які легалізували одностатеві шлюби – відповідний закон ухвалив парламент країни.

Крім того, минулої осені в документальному фільмі "Франческо" про Папу Римського показали його висловлювання на підтримку легалізації одностатевих шлюбів, що викликало скандал у Ватикані.

А тим часом на Тайвані легалізували одностатеві шлюби:

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