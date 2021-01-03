Майже кожен десятий шлюб у Німеччині – одностатевий

Після того як 1 жовтня 2017 року в Німеччині узаконили одностатеві шлюби, до кінця 2019 року вже зареєстрували понад 73 тисячі пар.
Про це повідомляє DW.
Такі дані надав Федеральний уряд Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі.
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Загалом протягом двох років німці уклали 958 тисяч шлюбів. Відповідно, частка одностатевих дотягувала до 8%.
Статистичних даних за 2020 рік поки що не надали.
Нагадаємо, Швейцарія поповнила список європейських країн, які легалізували одностатеві шлюби – відповідний закон ухвалив парламент країни.
Крім того, минулої осені в документальному фільмі "Франческо" про Папу Римського показали його висловлювання на підтримку легалізації одностатевих шлюбів, що викликало скандал у Ватикані.
А тим часом на Тайвані легалізували одностатеві шлюби:
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