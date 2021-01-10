"Оголені груди – знак протесту": у Празі пройшла акція проти карантину (фото)

Протестанти звинуватили владу в тому, що вона спричинила "пандемію бідності"

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

Сьогодні у Празі на Староміській площі протестували представники малого та середнього бізнесу. Підприємці просили уряд скасувати карантин.

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Про це повідомляє видання idnes.cz.

Демонстранти не погодилися із заходами уряду. Вони вважають, що влада спричинила "пандемію бідності".

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

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На боці протестувальників виступив колишній президент Вацлав Клаус.

"Досить усіх заборон і наказів, які руйнують наше життя і діяльність!" – критикував він заходи уряду.

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

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Під час мітингу виступив музикант Даніель Ланда, який став головним героєм демонстрації.

"Ми – сила, проте не насильство. Ми – сила, яка має підштовхувати уряд до розумних рішень, щоб ми могли дихати", – сказав він.

За оцінками поліції, на Староміській площі зібралося приблизно 2000 людей.

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

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Захід тривав півтори години, а завершилося все виконанням державного гімну.

Нагадаємо, раніше відбувся COVID-бунт у Словаччині. Бари й ресторани планували відчинити попри заборони.

Крім того, незважаючи на оголошену в Словаччині надзвичайну ситуацію, спричинену пандемією коронавірусу, країною прокотилася хвиля протестів через COVID-обмеження, запроваджені урядом Ігоря Матовича.

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