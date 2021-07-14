Русский
$ 27,32
32,37
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Вогонь і сльозогінний газ. У Франції протестували проти обов'язкової вакцинації (фото, відео)

14 липня 2021 23:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Після того, як Макрон оголосив про радикальні заходи по боротьбі з COVID-19, французи вийшли на вулиці

У найбільших містах Франції вдень 14 липня пройшли акції протесту проти обов'язкової вакцинації від коронавірусудля медпрацівників та заборони на відвідування громадських місць без COVID-сертифіката, чи ПЛР-тесту.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Протестуючі скандували гасла "Свобода!", "Геть санітарні пропуску!" і "Геть диктатуру!".

Реклама

У Парижі поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, коли протестуючі перекидали сміттєві баки і підпалили механічний екскаватор.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 може стати обов'язковою в Україні. Коли це станеться

Нагадаємо, про радикальні заходи по боротьбі з швидким зростанням захворюваності на COVID-19 раніше на цьому тижні оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Реклама

Нагадаємо, влада Італії ще в квітні взяли закон, який зобов'язав усіх медиків і співробітників системи охорони здоров'я, які працюють в аптеках і медкабінетах, робити щеплення від коронавірусу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником Меркель
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником МеркельВлада
Данілов: Франція і Німеччина винні у нападі Росії на Україну
Данілов: Франція і Німеччина винні у нападі Росії на УкраїнуВлада
Уперше в світі. Жінка померла відразу від двох мутацій коронавірусу
Уперше в світі. Жінка померла відразу від двох мутацій коронавірусуЄвросоюз
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилося
Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилосяЕкономіка
Транзит газу і 1,5 мільйона вакцин – чим завершилися переговори Зеленського і Меркель
Транзит газу і 1,5 мільйона вакцин – чим завершилися переговори Зеленського і МеркельВлада
Вже більше половини випадків: Дельта-штам витісняє звичайний коронавірус
Вже більше половини випадків: Дельта-штам витісняє звичайний коронавірусЄвросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти