"Омікрон" вже у 12 країнах Європи – скільки виявлено хворих

Новий штам коронавірусу вже охопив більшість регіонів ЄС

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За перший тиждень після виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у Європі зафіксували 57 випадків захворювання на штам COVID-19.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

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Карта "Омікрона"

За даними Центру, "Омікрон" вже є у 12 європейських країнах. Хвороба протікає у пацієнтів безсимптомно та легко.

"До сьогодні важких випадків захворювання або смертей не спостерігається", – наводить Bloomberg слова представників ECDC.

За даними CNN, загалом у світі "Омікрон" виявлено вже в 19 країнах:

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Австралія: 6 випадків

Австрія: 1 випадок

Бельгія: 1 випадок

Ботсвана: 19 випадків

Канада: 3 випадки

Чехія: 1 випадок

Данія: 2 випадки

Франція: 1 випадок (на острові Реюньйон)

Німеччина: 4 випадки

Гонконг: 3 випадки

Ізраїль: 2 випадки

Італія: 4 випадки

Японія: 1 випадок

Нідерланди: 14 випадків

Португалія: 13 випадків

Південна Африка: 77 випадків

Іспанія: 1 випадок

Швеція: 1 випадок

Велика Британія: 14 випадків

Раніше виконавчий директор Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Емер Кук заявила, що її відомство за потреби буде готове за три-чотири місяці розглянути заявки на вакцини, модифіковані під штам "Омікрон".

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