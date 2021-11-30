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СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

"Омікрон" вже у 12 країнах Європи – скільки виявлено хворих

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 листопада, 23:05
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Новий штам коронавірусу вже охопив більшість регіонів ЄС
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За перший тиждень після виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у Європі зафіксували 57 випадків захворювання на штам COVID-19.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

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Карта "Омікрона"

За даними Центру, "Омікрон" вже є у 12 європейських країнах. Хвороба протікає у пацієнтів безсимптомно та легко.

"До сьогодні важких випадків захворювання або смертей не спостерігається", – наводить Bloomberg слова представників ECDC.

За даними CNN, загалом у світі "Омікрон" виявлено вже в 19 країнах:

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  • Австралія: 6 випадків
  • Австрія: 1 випадок
  • Бельгія: 1 випадок
  • Ботсвана: 19 випадків
  • Канада: 3 випадки
  • Чехія: 1 випадок
  • Данія: 2 випадки
  • Франція: 1 випадок (на острові Реюньйон)
  • Німеччина: 4 випадки
  • Гонконг: 3 випадки
  • Ізраїль: 2 випадки
  • Італія: 4 випадки
  • Японія: 1 випадок
  • Нідерланди: 14 випадків
  • Португалія: 13 випадків
  • Південна Африка: 77 випадків
  • Іспанія: 1 випадок
  • Швеція: 1 випадок
  • Велика Британія: 14 випадків

Раніше виконавчий директор Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Емер Кук заявила, що її відомство за потреби буде готове за три-чотири місяці розглянути заявки на вакцини, модифіковані під штам "Омікрон".

Що відбувається

  • Український уряд поки не визначився, чи потрібно посилювати карантинні обмеження через нову варіацію коронавірусу.
  • Новий штам коронавірусу "Омікрон" Всесвітня організація охорони здоров'я назвала таким, що викликає занепокоєння.
  • Влада Нідерландів повідомила невтішні результати дослідження щодо зараження новим штамом коронавірусу Omicron пасажирів двох останніх рейсів з країн Африки, які прибули до введення заборони на такі польоти. Ці результати свідчать, що Omicron поширюється ще швидше за попередні мутації коронавірусу.
  • Через появу нового штаму коронавірусу Omicron, який більш стійкий до вакцин, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб віком 40 років та старше.

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