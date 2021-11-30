"Омікрон" вже у 12 країнах Європи – скільки виявлено хворих

За перший тиждень після виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у Європі зафіксували 57 випадків захворювання на штам COVID-19.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).
Карта "Омікрона"
За даними Центру, "Омікрон" вже є у 12 європейських країнах. Хвороба протікає у пацієнтів безсимптомно та легко.
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"До сьогодні важких випадків захворювання або смертей не спостерігається", – наводить Bloomberg слова представників ECDC.
За даними CNN, загалом у світі "Омікрон" виявлено вже в 19 країнах:
- Австралія: 6 випадків
- Австрія: 1 випадок
- Бельгія: 1 випадок
- Ботсвана: 19 випадків
- Канада: 3 випадки
- Чехія: 1 випадок
- Данія: 2 випадки
- Франція: 1 випадок (на острові Реюньйон)
- Німеччина: 4 випадки
- Гонконг: 3 випадки
- Ізраїль: 2 випадки
- Італія: 4 випадки
- Японія: 1 випадок
- Нідерланди: 14 випадків
- Португалія: 13 випадків
- Південна Африка: 77 випадків
- Іспанія: 1 випадок
- Швеція: 1 випадок
- Велика Британія: 14 випадків
Раніше виконавчий директор Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Емер Кук заявила, що її відомство за потреби буде готове за три-чотири місяці розглянути заявки на вакцини, модифіковані під штам "Омікрон".
Що відбувається
- Український уряд поки не визначився, чи потрібно посилювати карантинні обмеження через нову варіацію коронавірусу.
- Новий штам коронавірусу "Омікрон" Всесвітня організація охорони здоров'я назвала таким, що викликає занепокоєння.
- Влада Нідерландів повідомила невтішні результати дослідження щодо зараження новим штамом коронавірусу Omicron пасажирів двох останніх рейсів з країн Африки, які прибули до введення заборони на такі польоти. Ці результати свідчать, що Omicron поширюється ще швидше за попередні мутації коронавірусу.
- Через появу нового штаму коронавірусу Omicron, який більш стійкий до вакцин, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб віком 40 років та старше.