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Небезпечно для життя. Литва застерегла своїх громадян від поїздок в Білорусь

24 травня, 16:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

МЗС Литви звернулося до громадян через інцидент з примусовою посадкою літака в Мінську

Міністерство закордонних справ Литви рекомендує своїм громадянам не відвідувати Білорусь після інциденту з примусовою посадкою літака в аеропорту Мінська і затримання журналіста Романа Протасевича.

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Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Литви.

"З урахуванням загрози безпеці та життю міністерство настійно рекомендує громадянам Литви не їхати в Республіку Білорусь, а громадянам Литовської Республіки, що там знаходяться – покинути цю країну", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, генеральна прокуратура Литви, громадяни якої летіли рейсом Афіни – Вільнюс компанії Ryanair, який був примусово перерваним 23 травня владою Білорусі, почала досудове розслідування інциденту з "захопленням літака".

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Також повідомлялося, що ЄС готовий закрити авіасполучення з Білоруссю.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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