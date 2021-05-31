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Знову неправдиве мінування – літак Ryanair здійснив екстрену посадку в Берліні

31 травня, 11:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Літак зі 160 пасажирами приземлився в аеропорту Берліна близько 20:00 за місцевим часом 30 травня. Екіпаж сам запросив дозвіл на посадку

Ще один авіарейс Ryanair був перерваний через неправдиве мінування

Ще один авіарейс Ryanair був перерваний через неправдиве мінування / Фото: Unsplash

Ще один авіарейс компанії Ryanair, який слідував з Дубліна до Кракова, був перерваний через неправдиве повідомлення про мінування.

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Про це повідомляє Euronews.

Літак зі 160 пасажирами приземлився в аеропорту Берліна близько 20:00 за місцевим часом 30 травня. Екіпаж сам запросив дозвіл на посадку.

Його відправили на стоянку далі від терміналу. Пасажирів висадили, а їхній багаж правоохоронці зі службовими собаками обстежили спочатку біля літака, а потім в будівлі терміналу.

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У поліції також повідомили, що ніякої загрози для життя людей виявити не вдалося. Як розповіли в аеропорту, пасажирів тим часом відвели в термінал і забезпечили харчуванням. Після всіх перевірок вже іншим літаком їх відправили до Кракова.

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Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавіа".

Крім того, гендиректор Ryanair написав білоруській владі листа, назвавши захоплення літака "незаконним і навмисним викраденням". А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рішення про примусову посадку літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту влада Білорусі прийняла в координації з Росією.

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