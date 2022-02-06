Зброя для України: у Німеччині зробили несподівану заяву

У країні заявили про активнішу роль Німеччини у зовнішній політиці

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У Німеччині мають серед іншого розглянути можливість відправки зброї в Україну.

Про це заявив в інтерв'ю Reuters майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, повідомляє "Європейська правда".

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"Ми надто спрощуємо собі життя"

За його словами, Німеччина "демонструє політичне лідерство у кризі", наприклад, відновлює "нормандський формат". Проте він зазначив, що країні слід розглянути питання щодо експорту зброї, щоб "Україна могла захистити себе".

"Ми занадто спрощуємо собі життя, кажучи, що завжди чинили так, тому ми продовжуємо. Ми повинні обговорити більш активну роль Німеччини у зовнішній політиці, і безпекова політика (політика експорту озброєнь) є її частиною", – сказав він.

Крістоф Гойсген. Фото – ua.news.

Також він заявив, що президент РФ Володимир Путін "розпалює кризу навколо України, щоб підвищити свою популярність удома, але, схоже, поки що не вирішив діяти".

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Загроза з боку РФ

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони Росії 11 лютого проведе військові навчання зі стрільбою танків, бойових машин піхоти та артилерії у Ростовській області, що межує з Україною. Загалом у тактичному навчанні візьмуть участь понад 400 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

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