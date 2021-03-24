Зброя та наркотики: молода українка в Італії стала жертвою розбірок наркоторговців

В Італії заарештували 50-річного Франческо Лупіно, якого правоохоронці вважають убивцею 29-річної одеситки Христини Новак.

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Про це повідомляє Український центр в Італії на своїй сторінці у Facebook.

Історія почалася наприкінці жовтня 2020 року у маленькому містечку Альтопашо неподалік Пізи, де Христина зникла після арешту її співмешканця – Айрама Гонзалеса Негріма, 41-річного підприємця іспанського походження, якого звинувачували в незаконному носінні зброї та боєприпасів, зберіганны крадених товарів, а також наркотичних речовин з метою продажу.

Сусідом Христини та "партнером" у кримінальних оборудках її співмешканця був 50-річний італійський татуювальник Франческо Лупіно. Христина наполягала, щоб її хлопець віддалився від злочинного бізнесу. Той повідомив про розрив стосунків із Лупіно і звинуватив його у крадіжці грошей, виручених від наркотрафіка.

У відповідь італієць погрожував іспанцю пістолетом, якими нелегально володів і завжди носив із собою. Зрештою двоє наркоторговців вирішили розірвати стосунки і поділити майно. Лупіно віддав Гонсалесу наркотики і два пістолети, а пізніше заявив на нього у поліцію.

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31 жовтня під час обшуку поліція знайшли зброю і наркотики у будинку іспанця й заарештувала його. Христину також забрали у відділок для допиту, проте не висунули жодних обвинувачень, тому дівчина цього ж вечора повернулася додому.

1 листопада дівчина розповіла друзям і родичам про цей інцидент. Вранці 2 листопада телефон Христини відключився. Він знову увімкнувся на 15 хвилин уранці 3 листопада. Мама дівчини почала переживати через відсутність новин від доньки і попросила знайомих поїхати до неї, щоб перевірити, чи чого не сталося. Однак дівчину вдома не виявили.

Заяву про зникнення Христини у поліцію подали 9 листопада. Тоді ж копи вперше оглянули будинок і знайшли ключі від дому Христини, ключі від автомобіля Гонсалеса, всі документи та сумку дівчини. Оскільки вона не мала з собою документів, добровільна втеча здавалася слідчим неправдоподібною. Вони одразу відкрили справу про викрадення.

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Після двох місяців невдалих спроб знайти дівчину поліція перекваліфікувала провадження з викрадення на умисне вбивство і вийшла на слід ймовірного вбивці українки.

23 березня поліція містечка Кастельфранко ді Сотто арештувала Франческо Лупіно, який досудовим слідством вважається підозрюваним у скоєнні вбивства українки.

Вважається, що Христина була застрелена із вогнепальної зброї. Про це свідчать залишки цинку, міді і свинцю, як основні компоненти кулі, які поліція виявили у стінах будинку, де проживала Христина з Гонзалесом. Свідок розповів, що у ніч зникнення Христини Лупіно виносив чорні пакети з будинку і вантажив їх у свій автомобіль, так поліція вийшла на слід італійця.

Тіло молодої дівчини ще не виявлено, триває допит підозрюваного у вбивстві.

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Причиною убивства Христини стала саме сварка між Франческо і Гонзалесом за два дні до арешту іспанця, пише "Українська газета в Італії".

Сайт "Сьогодні" писав про страшну смерть українки в Італії, яка хотіла піти від чоловіка після 15 років шлюбу, але стала його жертвою – жінці молотком проломили голову.

Також писалося, що у травні 2018 року в Італії чоловік убив дружину-українку та застрелився. 33-річний Антоніо Жірарді після 7 місяців шлюбу застрелив свою дружину, дівчину з Дніпра Марину Новожилову.

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