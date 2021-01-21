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Зупинити "Північний потік – 2" і ввести санкції: Європарламент ухвалив "резолюцію Навального"

21 січня, 18:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Європарламентарі вимагають від Ради ЄС покарати Кремль за арешт опозиціонера

Європейський парламент вимагає завадити завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" через арешт в Москві опозиціонера Олексія Навального.

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Як повідомили в пресслужбі ЄП, відповідну резолюцію було ухвалено 21 січня голосами 581 євродепутатів. Ще 50 проголосували "проти", а 44 утрималися.

Варто зазначити, що резолюція несе рекомендаційний характер. Подальше рішення з даного питання буде ухвалено Радою Євросоюзу.

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Європарламентарі вимагають:

  • негайного і без попередніх умов звільнити Олексія Навального і всіх, хто був затриманий у зв'язку з його поверненням до Росії (зокрема, поплічників і демонстрантів);
  • негайно і назавжди зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2";
  • посилити санкції проти Росії загалом, кремлівських пропагандистів, наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів і членів їхніх родин, а також всіх осіб і організацій, причетних до арешту Навального;
  • використовувати появу нової адміністрації США як імпульс для зміцнення трансатлантичної єдності в захисті демократії та основних демократичних цінностей від авторитарних режимів.
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Нагадаємо, що раніше правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи проголосував за термінові дебати у справі про отруєння Навального.

17 січня співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ затримали опозиціонера в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся з Німеччини, де з серпня знаходився на лікуванні після отруєння бойовою отрутою "Новачок". Суд прийняв рішення взяти його під варту на 30 днів.

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Європарламент санкції санкції проти Росії Олексій Навальний Північний потік 2
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