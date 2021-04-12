Засудили і закликали відповісти: підсумки засідання ОБСЄ з військ РФ біля кордонів України

У Європі все ще сподіваються на пояснення Росії

Пыд час засідання ОБСЄ щодо стягування російських військ до кордонів України, в якому Росія відмовилася брати участь, держави-члени однозначно засудили дії Москви і пообіцяли продовжити відстежувати ситуацію.

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Про це свідчить звіт про засідання 10 квітня, який опинився у розпорядженні "Радіо Свобода".

Зокрема головуюча зараз у Європейському Союзі Португалія висловила стурбованість погіршенням ситуації на Донбасі і пересуванням російських військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Від імені ЄС вона закликала Росію долучитися до змістовного діалогу і конструктивних консультацій.

Крім того, Євросоюз підтримав кроки України і "закликав сторони утриматися від дій і риторики, які можуть призвести до посилення напруженості".

Велика Британія також висловила стурбованість рішенням Москви не брати участі в засіданні і запропонувала Росії відповісти, чому вона не повідомила ОБСЄ про свої дії на кордоні.

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Канада адресувала Росії запитання про те, коли вона планує завершити свою військову активність і повернути війська в місця постійної дислокації, а також чому про "навчання" не поінформували.

"Сполучені Штати підкреслили, що відсутність прозорості вказує на те, що це не рутинні і попередньо заплановані військові навчання", – цитує видання звіт.

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Німеччина і Франція підкреслили, що стурбованість щодо масштабних пересувань військових РФ на кордоні з Україною можна розвіяти належними поясненнями.

Схожі позиції, а також підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, висловили Грузія, Польща, Латвія, Литва і Туреччина. А Швейцарія подякувала Україні за рішення ініціювати засідання і заявила, що "уважно стежить за розвитком подій".

Нагадаємо, 10 квітня Україна ініціювала спеціальне засідання ОБСЄ через нарощування Росією військ біля своїх кордонів. Однак РФ відмовилася брати участь у засіданні країн-членів організації.

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За останніми даними, Росія стягує щонайменше 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів "Іскандер" до кордонів з Україною. До кордону рухаються танки, бойові машини піхоти (БМП), а також системи залпового вогню "Ураган".

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