Від удару фургон відкинуло в стовп: у Польщі в ДТП загинув українець

Після зіткнення вантажівка влетіла в стовп

Водія затиснуло, його діставали рятувальники за допомогою спецзасобів. Колаж "Сьогодні"

У польському місті Свентохловиці сталася ДТП за участю українця.

Про це повідомляє поліція Сілезького воєводства.

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Деталі ДТП

19 листопада близько 14:30 у Сілезькому воєводстві – місті Свентохловіце – сталося зіткнення фургона доставки Volkswagen з трамваєм. Чоловік, перебуваючи за кермом фургона, врізався у трамвай. Водій фургона загинув, ще троє осіб госпіталізували.

Після зіткнення вантажівка влетіла в стовп. Водія затиснуло, його діставали рятувальники за допомогою спецзасобів.

Незважаючи на зусилля медиків, чоловіка врятувати не вдалося. Як повідомила поліція, загиблим виявився 41-річний громадянин України.

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