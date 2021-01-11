Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії

Назва Сакартвело буде використовуватися у всіх офіційних документах

Литва узаконила назву Грузії як Сакартвело. Тепер вона буде використовуватися у всіх офіційних документах литовською мовою.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В цей час Сакартвело (літ. Sakartvelas) є офіційною назвою", – повідомив голова Держкомісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

У грудні минулого року відомство прийняло рішення виключити з документа, який встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати замість нього Sakartvelas.

"Рішення, прийняте комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу неофіційну назву країни. Потрібен був перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, що вона надзвичайно швидко прижилася в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а вона прижилося за два роки", – зазначив Антанайтіс.

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Про зміну назви просила сама Грузія, оскільки нинішній варіант вважає русифікованим. А "Сакартвело" ближче до грузинської мови.

Самоназва громадян – "картвелебі" (в множині) і – "картвелі" (в єдиному), а країни – Сакартвело.

Як повідомлялося раніше, парламент Грузії підтримав проєкт резолюціїщодо прагнення країни вступити в Європейський Союз і НАТО.

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