Русский
$ 28,28
34,91
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії

11 січня, 12:17

Віталій Семченко Віталій Семченко

Назва Сакартвело буде використовуватися у всіх офіційних документах

Литва узаконила назву Грузії як Сакартвело. Тепер вона буде використовуватися у всіх офіційних документах литовською мовою.

Реклама

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В цей час Сакартвело (літ. Sakartvelas) є офіційною назвою", – повідомив голова Держкомісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

У грудні минулого року відомство прийняло рішення виключити з документа, який встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати замість нього Sakartvelas.

"Рішення, прийняте комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу неофіційну назву країни. Потрібен був перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, що вона надзвичайно швидко прижилася в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а вона прижилося за два роки", – зазначив Антанайтіс.

В тренді
"Оголені груди – знак протесту": у Празі пройшла акція проти карантину (фото)
Реклама

Про зміну назви просила сама Грузія, оскільки нинішній варіант вважає русифікованим. А "Сакартвело" ближче до грузинської мови.

Самоназва громадян – "картвелебі" (в множині) і – "картвелі" (в єдиному), а країни – Сакартвело.

Як повідомлялося раніше, парламент Грузії підтримав проєкт резолюціїщодо прагнення країни вступити в Європейський Союз і НАТО.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Грузія Литва назва Сакартвело
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росіяни повернули в зону будівництва
Росіяни повернули в зону будівництва "Північного потоку – 2" старий трубоукладачЕкономіка
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)Інші країни
У Фінляндії зафіксували побічну реакцію на COVID-вакцину
У Фінляндії зафіксували побічну реакцію на COVID-вакцинуЄвросоюз
Ціни на газ в Європі кинулися до рекорду за два роки
Ціни на газ в Європі кинулися до рекорду за два рокиЕкономіка
Із проєкту
Із проєкту "Північний потік-2" виходить один з ключових гравцівСША
У Польщі за страшних обставин загинув українець
У Польщі за страшних обставин загинув українецьЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти