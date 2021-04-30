Скасування карантину в ЄС може спровокувати появу нових штамів COVID-19 – ВООЗ

Через низький рівень вакцинації в країнах кількість хворих може різко зрости, а пом'якшення карантину – привести до високої смертності

Занадто раннє пом'якшення карантинних обмежень в світі може призвести до збільшення кількості хворих на коронавірус і появи нових штамів інфекції.

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Про це заявив глава європейського регіону ВООЗ Ганс Клюге, передає The Guardian.

За його словами, така ж ситуація, де низький темп вакцинації проти коронавірусу, зараз спостерігається в Індії.

"Там, де рівень вакцинації в групах високого ризику високий, кількість госпіталізацій зменшується, а смертність падає. Вакцини рятують життя", – сказав Клюге.

З такою заявою у ВООЗ виступили після того, як деякі європейські країни оголосили про плани почати поступове скасування обмежень локдауну напередодні літа.

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До речі, у Всесвітній організації охорони здоров'я останнім часом фіксують прискорення темпів поширення коронавірусу, однак вихід з цієї ситуації є.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус стверджував, що вже в найближчі кілька місяців ситуація з коронавірусом в світі може стабілізуватися.

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