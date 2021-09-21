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Британська поліція розсекретила можливого організатора отруєння Скрипалів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
21 вересня, 14:42
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Він прилетів до Британії у березні 2018 року в той же день, що і "Петров" з "Бошировим"
На знімку - Денис Сергєєв (він користувався псевдонімом "Сергій Федотов"). Фото: колаж "Сьогодні"
На знімку - Денис Сергєєв (він користувався псевдонімом "Сергій Федотов"). Фото: колаж "Сьогодні"

Британська поліція вперше офіційно назвала ім'я третього росіянина, який, на думку правоохоронних органів, був причетний до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

У поліції заявили, що цю людину звуть Денис Сергєєв – він користувався псевдонімом "Сергій Федотов".

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Як повідомили представники британської поліції, він разом з раніше звинуваченими в отруєнні Скрипалів Анатолієм Чепігою і Олександром Мишкіним (вони ж Руслан Боширов і Олександр Петров) безпосередньо брав участь в операції в Солсбері у 2018 році. Внаслідок чого колишній офіцер ГРУ Скрипаль і його дочка були госпіталізовані з сильним отруєнням бойовою отрутою "Новачок", проте вижили. Загинула громадянка Великобританії, яка отруїлася "Новачком" через декілька місяців після отруєння Скрипалів, ймовірно, випадково.

Зазначимо, ім'я третього підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля почало згадуватися в пресі ще на початку 2019 року. Тоді розслідувачі з Bellingcat заявили, що насправді "Федотова" можуть звати Денис Сергєєв.

Пізніше BBC з'ясувала, що Денис Сергєєв носить звання генерал-майора і служить в ГРУ. Сергєєв міг керувати діями підозрюваних в отруєнні Скрипаля.

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Що відомо про отруєння Скрипалів

  • Двоє чоловіків, які називали себе Олександром Петровим і Русланом Бошировим, прилетіли в аеропорт Гатвік 2 березня 2018 року. Реальні імена цих людей називали раніше розслідувачі з Bellingcat. Британська поліція вперше офіційно підтверджує: журналісти не помилилися – справжні імена цих людей – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.
  • Денис Сергєєв з документами на ім'я Сергія Федотова, прилетів у інший лондонський аеропорт – Хітроу – в той же день об 11 годині ранку.
  • У неділю, 4 березня, Чепіга і Мишкін вирушили в Солсбері. Того ж дня були отруєні Сергій і Юлія Скрипалі.
  • Сергєєв у Солсбері не їздив – весь час він провів у Лондоні. В останній момент він взяв квиток на літак Лондон – Москва і полетів з Британії 4 березня о 13:45, повідомляє поліція. Двоє інших підозрюваних сіли на рейс о 22:30.
  • Британська поліція стверджує, що тепер у неї достатньо доказів, щоб заявити: ці троє росіян діяли як одна команда, вони декілька разів зустрічалися в Лондоні під час їхньої короткої поїздки: іноді – на відкритому повітрі, іноді – в приміщеннях, але поліція не уточнює, де саме.
  • Британська поліція вважає, що Сергєєв, як і інші підозрювані, ховається в Росії. Москва завжди заперечувала свою причетність до "інциденту в Солсбері".
  • Чепізі, Мишкіну і Сергєєву заочно пред'явлено звинувачення у змові з метою вбивства, в замаху на вбивство, в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, а також у використанні і зберіганні хімічної зброї. Британська влада найближчим часом передасть інформацію до Інтерполу.
  • "Тепер у нас є докази, що зв'язують їх з ГРУ", – заявили в британській поліції.

Раніше ми повідомляли, що Сергій і Юлія Скрипалі переїхали в іншу країну і будуть жити під новими іменами.

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Також нагадаємо, підозрюваного в отруєнні Скрипалів Чепігу знайшли на фото з весілля дочки генерала ГРУ.

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