Відповідь на Врбетіцу: Чехія викине росіян з тендеру на будівництво АЕС

Після скандалу через вибухи Прага вирішила відмовитися від послуг російських фахівців з атомної енергетики

Після скандалу, пов'язаного з причетністю російських спецслужб до вибухів в Чехії, влади цієї країни вирішила виключити компанію "Росатом" з участі в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек, передає Novinky.

"Я не можу уявити, щоб "Росатом" тепер оцінював безпеку (АЕС)", – сказав Гавлічек.

Очікується, що влада Чехії протягом кількох днів виключить "Росатом" з учасників тендеру.

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Нагадаємо, 17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів Головного розвідувального управління (ГРУ) і Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ під дипломатичним прикриттям.

У Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і внаслідок якого загинули дві людини.

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