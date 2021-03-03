"Відраза і розчарування". Уряд Словаччини розвалюється через "Супутник V"

Російська вакцина спровокувала політичну кризу в країні по сусідству з Україною

Рішення закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" стало для Словаччини важкою політичною кризою, через яку може розпастися уряд країни.

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Про це повідомляє Euractiv.

Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович погодив закупівлю вакцини у РФ і 1 березня його країна вже отримала першу партію "Супутника V".

Отже, Словаччина стане другою після Угорщини країною ЄС, яка використовуватиме цей препарат до реєстрації Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Це викликало різку реакцію двох молодших коаліційних партій. Лідери політсил "Свобода і солідарність" та "За народ" вже пригрозили залишити парламентську більшість.

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Очільниця "За народ" Вероніка Ремішова, яка займає посади віцепрем'єрки та міністерки регіонального розвитку, вже назвала це "абсолютно недоречним і негідним", додавши, що це викликало у неї та інших членів партії "огиду і розчарування".

Керівник "Свободи і солідарності" і за сумісництвом міністр економіки Річард Сулик теж розкритикував закупівлю російської вакцини і не виключив можливості виходу з коаліції.

У тому разі, якщо ці дві політсили покинуть парламентську більшість, партії Матовича "Звичайні люди" не вистачить портфелів для монокоаліціі, що призведе до дострокових виборів.

Але сам прем'єр критику на свою адресу відкидає і не вважає закупівлю російської вакцини проблемою.

"Я не вважаю, що перейшов межу", – сказав Ігор Матович.

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Варто зазначити, що разом з іншими країнами Євросоюзу в Словаччині також застосовують і інші вакцини – Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca, які були схвалені EMA.

Нагадаємо, що з 3 березня Словаччина посилила протиепідемічні заходи через коронавірус, зокрема ввела обмеження на пересування громадян.

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