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Папа Римський розширив права жінок

12 січня, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Наступним кроком можуть стати жінки-священники

Папа Римський Франциск зробив ще один крок до рівноправності жінок в Римсько-католицькій церкві, дозволивши їм читати священні тексти на літургіях, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя.

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Про це з посиланням на новий указ Папи повідомило Reuters.

У супровідному листі Папа cказал, що хоче принести "стабільність і суспільне визнання" жінкам, які вже виконують свої ролі в церкві.

Зазначається, що в своєму указі Папа офіційно закріпив те, що вже давно практикується в католицьких церквах у багатьох країнах. Але зі зміною Кодексу канонічного права консервативні єпископи не зможуть позбавляти жінок у своїх єпархіях можливості виконувати ці ролі.

Водночас у Ватикані підкреслили, що узаконені указом ролі все одно "значно відрізняються від рукоположеного служіння" і не є автоматичним передвісником того, що одного разу жінкам дозволять бути священниками.

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Проте раніше Папа Франциск у відповідь на заклики дозволити жінкам служити служби все-таки створив комісію з вивчення історії жінок-дияконів у перші століття існування католицької церкви.

Нагадаємо, у жовтні Папа Римський Франциск вперше в історії призначив афроамериканця кардиналом – ним став 72-річний архієпископ Вашингтона Вілтон Грегорі.

Ми також повідомляли, що Папа Римський закликав до прийняття законів про громадянські союзи для одностатевих пар .

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