Папа за Путіна? Ватикан все одно провів "примирювальну" хресну ходу з українкою та росіянкою

Через протести України у Ватикані погодилися піти лише на один компроміс

У Римі відбулася хресна хода із закликом до "примирення" України та Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна хресна хода в Римі відбулася, не зважаючи на протести України. Єдиний компроміс, на який пішов Ватикан – це заміна тексту стояння на "молитовну тишу".

"Сьогодні" розповідає все, що відомо.

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Як пройшла хресна хода

15 квітня, у Страсну п'ятницю, в римському Колізеї відбулася традиційна хресна хода за участю папи Франциска. Під час 13-го стояння (Ісуса знімають із хреста) хрест тримали українка та росіянка, які працюють в італійському хоспісі. Таким чином, у Ватикані хотіли показати можливість "примирення народів".

Тримання хреста українкою та росіянкою. Фото: скріншот Credo

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Після критики з боку України у Ватикані все ж таки змінили "сценарій" хресної ходи – замість тексту роздумів про можливість примирення України та Росії, запланованого до цього стояння та оприлюдненого заздалегідь, людям запропонували помолитися у мовчанні за мир у всьому світі.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш пояснив, що це є результатом роботи України.

"Саме жінки з 13-ї станції уособлювали собою дві воюючі держави. Справа в тому, що до аргументів української сторони (а офіційна заява та відповідна нота Посольства України при Святому Престолі була першою серед інших подібних звернень) поставилися в Апостольській Столиці з увагою: замість запланованого розлогого тексту, в якому мала звучати теза і про "братні народи", було запропоновано помолитися в тиші", – розповів Юраш.

Реакція соцмереж

У коментарях до публікації Андрія Юраша у соцмережах українці висловлюють занепокоєння щодо обстановки у Ватикані та навіть звинувачують у фінансуванні з боку Росії.

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Водночас роботу українських дипломатів оцінюють позитивно: "Перемога, звичайно, спасибі! Але не можу не висловити глибоке занепокоєння щодо стану справ у Ватикані".

Критиці зазнав і сам Папа Римський: "Думаю, що цей Папа має стати небажаним гостем в Україні. Потрібно перестати надавати містичність його приїзду і, взагалі, Папі, як особистості. Ось ця нав'язлива ідея, що тато приїде в Україну і все стане добре, має зникнути. Папа показав, хто він є, на чиєму він боці, і поставив себе на один рівень із Кирилом".

Але деякі користувачі категорично критикують події у Римі: "Ганьба там сталася".

Ходу назвали "аморальною" і навіть заявили, що хрест несла зовсім не українка.

Українці критикують Хресну ходу. Фото: скріншот

З чого все починалося

У Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

Це рішення викликало різку та бурхливу реакцію в українському суспільстві, як серед віруючих, так і серед ієрархів та політиків — зокрема свою позицію висловили Апостольський Нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас, єпископ-ординарій Київсько-Житомирської єпархії Віталій Кривий та посол Юраш.

Глава УГКЦ архієпископ Святослав Шевчук заявив, що не можна говорити про примирення, доки російські солдати вбивають українців.

"Ми не можемо говорити про примирення, тому що вони вбивають нас. Для того, щоб у відносинах між людьми і народами було досягнуто ідеального стану примирення – війну треба припинити. Другий крок – це розкриття та справедливе засудження злочину, тому що немає миру без справедливості" , – сказав Шевчук.

Незважаючи на гостру критику, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні. Тому українські католицькі медіа відмовилися від трансляції Хресної Дороги.

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