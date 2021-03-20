Парижани масово тікають з міста через локдаун (фото)

У Франції, де з суботи вводяться суворі обмеження через коронавірус, жителі Парижа масово їдуть зі столиці.
Про це повідомляє CTV News.
Ситуація на дорогах була складною, загальна протяжність пробок склала 400 кілометрів. За інформацією місцевих видань, практично всі поїзди в Бордо, Ліон, Брест, Нант, Біарріц були повністю заповнені.
Через те, що в столиці будуть введені жорсткі обмеження, біля великих магазинів вишикувалися великі черги покупців.
За останньою статистикою, у Франції за весь час пандемії на коронавірус захворіли понад 4,18 млн осіб.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Франція взяла приклад з України з карантину вихідного дня.
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