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Парижани масово тікають з міста через локдаун (фото)

20 березня, 04:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Всі поїзди були повністю заповненими

У Франції, де з суботи вводяться суворі обмеження через коронавірус, жителі Парижа масово їдуть зі столиці.

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Про це повідомляє CTV News.

Ситуація на дорогах була складною, загальна протяжність пробок склала 400 кілометрів. За інформацією місцевих видань, практично всі поїзди в Бордо, Ліон, Брест, Нант, Біарріц були повністю заповнені.

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Через те, що в столиці будуть введені жорсткі обмеження, біля великих магазинів вишикувалися великі черги покупців.

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За останньою статистикою, у Франції за весь час пандемії на коронавірус захворіли понад 4,18 млн осіб.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Франція взяла приклад з України з карантину вихідного дня.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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