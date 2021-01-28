Парламент Чехії вимагає ввести нові санкції проти Росії

Депутати хочуть покарати Кремль за репресії стосовно Навального, але у них навряд чи щось вийде

Парламент Чехії виступає за розширення санкцій проти Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального і демонстрантів, які минулими вихідними вийшли на вулиці його підтримати.

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Про це повідомляє Сeske Noviny.

У зв'язку з цим 28 січня члени чеського Сенату майже одноголосно прийняли резолюцію, в якій закликали своїх колег з парламентів інших країн-членів Євросоюзу ввести нові заходи тиску на режим президента РФ Володимира Путіна.

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Автором документу є голова комісії Сенату у закордонних справах, незалежний депутат Павло Фішер. За ухвалення резолюції проголосували 42 з 43 присутніх на засіданні сенаторів, однак загалом в Сенаті налічується 81 місце.

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26 січня Палата депутатів відхилила аналогічну резолюцію, яка була пропозицією опозиційної "Громадянської демократичної партії".

Варто зазначити, що міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек засудив арешт Навального. Однак експерти вважають, що рішення Сенату навряд чи зможе істотно вплинути на позицію Праги, яка поки що не виступала з ініціативою щодо нових санкцій.

Нагадаємо, що Євросоюз поки не вводив санкції через арешт Навального і репресій стосовно демонстрантів, які його підтримали, проте цей сценарій не виключається.

Про готовність ввести нові санкції через ситуацію довкола Навального заявила і представниця британського уряду.

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