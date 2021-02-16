Парламент Естонії закликає Євросоюз посилити санкції проти Росії

Парламент Естонії (Рійгікогу) закликає держави Європейського союзу посилити санкції на міжнародному рівні проти Росії, щоб змусити її виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема з прав людини.

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Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті парламенту.

Естонські депутати також закликали членів ЄС дотримуватися єдиної політики при запровадженні та виконанні санкцій, а також до співпраці з цього питання зі Сполученими Штатами, Великою Британією та іншими демократичними державами.

"Єдина зовнішня політика Європейського союзу покликана захищати інтереси держав-членів у міжнародних відносинах, виходячи з наших спільних демократичних цінностей", – йдеться в заяві.

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Крім того, на думку парламенту Естонії, інституції Європейського союзу повинні зробити серйозні висновки за результатами візиту верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в Москву, який не відповідав стандартам і принципам Євросоюзу.

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"Рійгікогу закликає держави-члени Європейського союзу привести політику щодо Росії у відповідність з останніми тенденціями, врахувавши при цьому авторитарний настрій у Росії протягом останніх років і її агресивні зовнішньополітичні уподобання", – також йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас приєдналася до голосів з Європейського Союзу, які вважають принизливим візит верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля в Росію. Вона вважає, що "Росія принизила Європу".

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