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Парламент Естонії закликає Євросоюз посилити санкції проти Росії

16 лютого, 04:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Естонські депутати виступають за єдину політику членів ЄС щодо Кремля

Парламент Естонії (Рійгікогу) закликає держави Європейського союзу посилити санкції на міжнародному рівні проти Росії, щоб змусити її виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема з прав людини.

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Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті парламенту.

Естонські депутати також закликали членів ЄС дотримуватися єдиної політики при запровадженні та виконанні санкцій, а також до співпраці з цього питання зі Сполученими Штатами, Великою Британією та іншими демократичними державами.

"Єдина зовнішня політика Європейського союзу покликана захищати інтереси держав-членів у міжнародних відносинах, виходячи з наших спільних демократичних цінностей", – йдеться в заяві.

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Крім того, на думку парламенту Естонії, інституції Європейського союзу повинні зробити серйозні висновки за результатами візиту верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в Москву, який не відповідав стандартам і принципам Євросоюзу.

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"Рійгікогу закликає держави-члени Європейського союзу привести політику щодо Росії у відповідність з останніми тенденціями, врахувавши при цьому авторитарний настрій у Росії протягом останніх років і її агресивні зовнішньополітичні уподобання", – також йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас приєдналася до голосів з Європейського Союзу, які вважають принизливим візит верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля в Росію. Вона вважає, що "Росія принизила Європу".

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