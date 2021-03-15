Партія Меркель програє місцеві вибори в Німеччині

У Німеччині в неділю, 14 березня, відбулися вибори до місцевих парламентів (ландтагів) у федеральних землях Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц, на яких партія канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС), за даними прогнозів, зазнає нищівної поразки.

Реклама

Про це з посиланням на опитування німецьких телеканалів передає DW.

У Баден-Вюртемберзі перемогу здобувають "Зелені" на чолі з прем'єр-міністром землі Вінфрід Кречманн – вони отримали підтримку близько 31% виборців, що є найкращим результатом цієї партії в історії землі. ХДС на другому місці з 23%, і це найгірший результат партії німецького канцлера в історії виборів в ландтаг цієї федеральної землі.

Зазначається, що "Зелені" можуть отримати в парламенті Баден-Вюртемберга 51-55 мандатів, ХДС – 37-41, ще три партії, що брали участь у виборах, – по 18-19 місць.

У Рейнланд-Пфальц, за прогнозами, перемагає Соціал-демократична партія Германії на чолі з прем'єром землі Малу Драєр, їй пророкують 33,5-34,5%. За ХДС тут проголосували 25,5-26%, що також є найгіршим в історії результатом цієї партії.

Реклама

Нагадаємо, Ангела Меркель більше не є головою правлячої партії Німеччини – новим лідером Християнсько-демократичного союзу в січні 2021 року обрали Арміна Лашета. Його вже цієї осені політична сила висуне в канцлери країни на виборах.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама