Перша країна ЄС досягла колективного імунітету проти COVID-19

За словами міністра охорони здоров'я Мальти, 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% – обидва уколи

Мальта досягла колективного імунітету проти COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Мальта стала першою країною Євросоюзу, якій вдалося сформувати колективний імунітет проти коронавірусу.

Реклама

Про це заявив міністр охорони здоров'я Кріс Ферн, передає Reuters.

За його словами, 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% – обидва уколи. На сайті відомства вказується, що перше щеплення зробили 302 933 громадянам, а обидва – 180 243.

"Одну дозу вакцини вводять кожні п'ять хвилин", – зазначив міністр.

У зв'язку з успішною кампанією з вакцинації з 1 червня в країні скасують низку карантинних обмежень. Зокрема, громадянам буде дозволено перебувати на пляжах без захисних масок.

Реклама

Зазначимо, що відучора спортзалам і басейнам дозволили працювати після 17:00, а час роботи ресторанів продовжили до півночі.

Як повідомлялося раніше, в Україні з початку кампанії з вакцинації зроблені щеплення 1 054 139 особам. Вакцинацію завершили вже 75 787 осіб – вони отримали дві дози.

Крім того, з 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації. Які переваги дасть документ про підтвердження щеплення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу