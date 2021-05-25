Русский
$ 27,43
33,49
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Перша країна ЄС досягла колективного імунітету проти COVID-19

25 травня, 13:41

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами міністра охорони здоров'я Мальти, 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% – обидва уколи

Мальта досягла колективного імунітету проти COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Мальта досягла колективного імунітету проти COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Мальта стала першою країною Євросоюзу, якій вдалося сформувати колективний імунітет проти коронавірусу.

Реклама

Про це заявив міністр охорони здоров'я Кріс Ферн, передає Reuters.

За його словами, 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% – обидва уколи. На сайті відомства вказується, що перше щеплення зробили 302 933 громадянам, а обидва – 180 243.

"Одну дозу вакцини вводять кожні п'ять хвилин", – зазначив міністр.

У зв'язку з успішною кампанією з вакцинації з 1 червня в країні скасують низку карантинних обмежень. Зокрема, громадянам буде дозволено перебувати на пляжах без захисних масок.

В тренді
Лукашенко мовчить третій день: всі подробиці затримання Протасевича в Мінську (оновлюється)
Літак екстреного посадили в Мінську для затримання Протасевича. Колаж "Сьогодні"
В тренді
Перша країна ЄС досягла колективного імунітету проти COVID-19
Мальта досягла колективного імунітету проти COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
Зламаний ніс, а на обличчі – пудра: батько Протасевича розповів про стан сина
Роман Протасевич
Реклама

Зазначимо, що відучора спортзалам і басейнам дозволили працювати після 17:00, а час роботи ресторанів продовжили до півночі.

Як повідомлялося раніше, в Україні з початку кампанії з вакцинації зроблені щеплення 1 054 139 особам. Вакцинацію завершили вже 75 787 осіб – вони отримали дві дози.

Крім того, з 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації. Які переваги дасть документ про підтвердження щеплення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкою
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкоюЄвросоюз
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній Білорусі
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній БілорусіЄвросоюз
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновокЕкономіка
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над Білоруссю
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над БілоруссюСША
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас
В помсту Лукашенку на чемпіонаті світу з хокею змінили прапор Білорусі
В помсту Лукашенку на чемпіонаті світу з хокею змінили прапор БілорусіХокей

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти