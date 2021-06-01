Перші паспорта вакцинації почали видавати сім країн ЄС (список)

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З 1 червня вже сім країн почали видавати сертифікати вакцинації в цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Перші сертифікати ЄС почали видавати таким країнам:
- Болгарія;
- Чехія;
- Данія;
- Німеччина;
- Греція;
- Хорватія;
- Польща.
Водночас деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли будуть розгорнуті всі функції.
Сертифікат буде доказом того, що:
- людина була вакцинована проти COVID-19;
- здала негативний результат тесту;
- одужала від інфекції.
"Створений за все за два місяці шлюз ЄС забезпечує перевірку функцій безпеки, що містяться в QR-кодах всіх сертифікатів. Це дозволить громадянам і владі бути впевненими в достовірності сертифікатів. Під час цього процесу ніякі особисті дані не передаватимуться або повторно не зберігаються", – повідомили в Єврокомісії.
Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже на початку липня з'являться сертифікати вакцинації (або COVID-паспорта) .
Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віце-прем'єр Ольга Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорта вакцинації у співпраці з Єврокомісією.
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