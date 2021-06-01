Перші паспорта вакцинації почали видавати сім країн ЄС (список)

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

З 1 червня вже сім країн почали видавати сертифікати вакцинації в цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері.

Реклама

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Перші сертифікати ЄС почали видавати таким країнам:

Болгарія;

Чехія;

Данія;

Німеччина;

Греція;

Хорватія;

Польща.

Водночас деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли будуть розгорнуті всі функції.

Сертифікат буде доказом того, що:

людина була вакцинована проти COVID-19; здала негативний результат тесту; одужала від інфекції.

Реклама

"Створений за все за два місяці шлюз ЄС забезпечує перевірку функцій безпеки, що містяться в QR-кодах всіх сертифікатів. Це дозволить громадянам і владі бути впевненими в достовірності сертифікатів. Під час цього процесу ніякі особисті дані не передаватимуться або повторно не зберігаються", – повідомили в Єврокомісії.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже на початку липня з'являться сертифікати вакцинації (або COVID-паспорта) .

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віце-прем'єр Ольга Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорта вакцинації у співпраці з Єврокомісією.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу