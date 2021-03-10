За ціною квартири в Києві: пара орендувала віллу заради щастя свого собаки (фото)

Пара з Британії витратила 50 000 фунтів стерлінгів (1,93 млн гривень) під час тримісячної подорожі Європою, щоб зробити свою собаку Луї щасливою.

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Про це пише Mirror.

Розпещена такса була засмучена новим спортивним Porsche Cayenne своїх власників зі спеціально підібраною вихлопною системою і шкіряними сидіннями з підігрівом, що їм довелося відмовитися від нього через день.

Пара втратила 5000 фунтів стерлінгів (понад 190 тисяч гривень), перепродуючи машину, а потім заплатила ще 30 000 фунтів стерлінгів (понад 1,1 млн гривень) за більш тихий Mercedes.

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Оскільки Луї не любив зупинятися в п'ятизіркових готелях, пара витратила 50 000 фунтів стерлінгів (1, 93 млн гривень) на 15-місні вілли, щоб він був щасливий. Вигулювати собаку також стало проблемою, оскільки Луї відмовлявся виходити на вулицю під дощем.

Любителька собак Шарлотта сказала, що зв'язок між ними і Луї неймовірно сильний, тому він і вирушив з ними в подорож.

"Він чутлива маленька душа, він легко засмучується, але він знає, що я завжди захищатиму його і піклуватимусь про нього, у нас є зв'язок", – сказала вона.

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Раніше бордер-коллі на прізвисько Кім з міста Долгеллау (Велика Британія) потрапила в Книгу рекордів Гіннесса як найдорожча вівчарка в світі.

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