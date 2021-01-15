Чому після щеплення від COVID-19 по всьому світу вмирають люди

Як пов'язана вакцина від коронавірусу зі смертями поки не можна точно сказати

Незважаючи на те, що багато країн вже почали масову вакцинацію від коронавірусу, пандемія не вщухає. Крім того, деякі країни фіксують летальні випадки навіть після вакцинації від COVID-19.

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В якому віці помирають люди, і що об'єднує померлих – розповідає сайт "Сьогодні".

Норвегія

За інформацією влади, після вакцинації від COVID-19 померли 23 людини. Всі вони страждали хронічними захворюваннями, і були старше 80 років

З кінця грудня 2020 року Норвегія почала використовувати для вакцинації препарат, розроблений Pfizer і BioNTec. Також днями в країну завезли першу партію вакцини компанії Moderna.

До речі, виробники цих вакцин заявляють про високий відсоток ефективності.

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Питання, чи настали смерті через щеплення від COVID-19 або просто збіглися з вакцинацією – наразі вивчається.

Португалія

Відразу через два дні після вакцинації щепленням Pfizer і BioNTec в Португалії втратила свідомість і померла 41-річна медсестра Соня Ацеведо.

У неї не було ніяких побічних ефектів. Крім того, за словами батька, його донька раніше не мала ніяких проблем зі здоров'ям.

Влада ніяк поки не відреагувала на цю подію, очікуються результати розтину.

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Швейцарія

Один смертельний випадок після щеплення Pfizer і BioNTec зафіксували і в Швейцарії. Помер 91-річний чоловік одразу через кілька днів після того, як отримав вакцину.

За інформацією влади, у нього були серйозні захворювання, які, ймовірно, і стали причиною смерті.

Літній чоловік знаходився в будинку для людей похилого віку, відразу після вакцинації він поскаржився на болі в уретрі і животі, а пізніше у нього впав тиск і підвищився пульс. В результаті пенсіонер помер.

Підтвердження можливого зв'язку між щепленням і смертю поки немає.

Німеччина

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10 осіб померли після вакцинації від коронавірусу щепленням Pfizer і BioNTec.

Як повідомила влада країни, померли важкохворі пацієнти, які страждали численними захворюваннями. На підставі цього вважають, що щеплення від вакцини ніяк не могло негативно позначитися на здоров'ї померлих.

Ізраїль

Два летальні випадки після вакцинації зафіксували в Ізраїлі. Страждав низкою хронічних захворювань 88-річний чоловік. Він помер відразу через кілька годин після того, як був вакцинований від COVID-19. Його вакцинували щепленням компаній Pfizer і BioNTech.

Водночас медики заявляють, що не бачать зв'язку між його смертю та щепленням.

Також помер 75-річний житель країни, який страждав на онкологічне захворювання і переніс кілька інфарктів. Як і в першому випадку – його вакцинували щепленням компаній Pfizer і BioNTech.

Для з'ясування причин його смерті створена спеціальна комісія.

Італія

90-річна жінка померла від інсульту незабаром після отримання вакцини від коронавірусної інфекції.

Як було і в попередніх смертельних випадках, про які ми писали вище, їй зробили вакцину від компаній Pfizer і BioNTech.

Однак, як пояснили в регіональному агентстві охорони здоров'я Лігурії, поки ніщо не вказує на прямий причинно-наслідковий зв'язок між отриманням вакцини і інсультом. Смерть жінки розслідують.

США

Через кілька днів після вакцинації помер 56-річний лікар з Флориди. За словами його дружини, чоловік був повністю здоровий і не мав ніяких хронічних захворювань.

Однак причиною смерті лікарі назвали захворювання крові. Примітно, що вакцинували його щепленням Pfizer і BioNTech.

Виробники вакцини заявили, що розслідують смерть лікаря, яка здається незвичайною. Однак не вірять, що є зв'язок смерті з вакциною від коронавірусу. Місцеві органи охорони здоров'я також зайнялися розслідуванням цього смертельного випадку.

Що в підсумку?

Як пов'язана вакцина від коронавірусу зі смертями пацієнтів поки не можна точно сказати. Однак більшість померлих після щеплення переносили важкі захворювання, були похилого віку або працювали в медичній сфері. Крім того, всі вони були вакциновані щепленням одного і того ж виробника – Pfizer і BioNTech. Чи дійсно вся справа в вакцині – вивчають фахівці.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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